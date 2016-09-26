به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جاوید ظهر دوشنبه در دیدار با کارکنان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یاسوج افزود: سه ایستگاه آتش نشانی در شهر یاسوج فعال است که با توجه به جمعیت باید تعداد این ایستگاه‌ها افزایش یابد.

وی بیان داشت: مدت زمان حضور آتش نشانان در محل وقوع حادثه سه تا پنج دقیقه است و با توجه به مسافت ایستگاه‌های شهر تا بعضی نقاط، میانگین زمانی حضور آتش نشانان در محل حادثه مناسب است.

جاوید با بیان اینکه همه تلاش پرسنل آتش نشانی بر این بوده که در مدت زمان استاندارد در محل حادثه حضور یابند، گفت: پرسنل آتش نشانی خدمات ایمنی مختلفی را در شهر به مردم ارائه می دهند ودر این راه همواره پرتلاش و متعهد عمل می کنند.

وی اظهار داشت: نجات مصدومان، نجات محبوس شدگان، اطفای انواع حریق، خودروی تصادفی، آسانسور، مقابله و پیشگیری از سقوط اجسام، نجات سقوط کنندگان و مقابله با حیوانات وحشی و موذی از جمله خدمات آتش نشانان به مردم است.