آغاز به کار فرودگاه یاسوج با پرواز دوباره تهران به یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه هواپیمای ATR۷۲ از مبدأ تهران در فرودگاه یاسوج به زمین نشست.

رئیس فرودگاه یاسوج در این خصوص به خبرنگاران گفت: بعد از دو ماه تعطیلی فرودگاه یاسوج که به دلیل عملیات بهسازی سطوح پروازهای فرودگاه انجام گرفته بود، اولین پرواز امروز صبح با موفقیت در فرودگاه یاسوج بر زمین نشست.

علی محسنیان افزود: هم اکنون پروازهای این فرودگاه به جز روز شنبه در طول ایام هفته توسط شرکت هواپیمایی آسمان با هواپیمای ATR۷۲ به مقصد تهران و بالعکس انجام می‌شود.

وی بیان کرد: زمان پرواز از تهران به یاسوج در ساعت پنج صبح است و ساعت پرواز از فرودگاه یاسوج به سمت تهران نیز ساعت هفت و ۲۰ دقیقه صبح خواهد بود.

محسنیان اظهار کرد: با افزایش طول باند فرودگاه یاسوج به طول ۸۰۰ متر امکان نشست و برخاست هواپیماهای تا رده بدنه متوسط از جمله فوکر ۱۰۰ و ایرباس ۳۲۰ فراهم می‌شود.

مدیر فرودگاه یاسوج گفت: تطویل باند فرودگاه از دو هزار و ۶۰۰ به سه هزار و چهار هزارمتر تحول بزرگ در حوزه فرودگاه یاسوج است.

وی اظهار کرد: برای اجرای تطویل باند حدود ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و امیدواریم با تکمیل نهایی این پروژه، بتوانیم پروازهای یاسوج – مشهد و بالعکس را نیز راه اندازی بکنیم.