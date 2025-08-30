ظاهر شدن نیروهای «قسام» زیر مقر نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت با انتشار جزئیات عملیات شب گذشته نیروهای قسام علیه نظامیان صهیونیست در محله الزیتون واقع در جنوب شرق شهر غزه اعتراف کرد که این عملیات موفقیت آمیز و منحصر به فرد بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است، در جریان عملیات مذکور معاون فرمانده نیروهای زرهی مستقر در داخل محله زیتون زخمی شد. این عملیات به صورت مستقیم فرماندهان میدانی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد.

در گزارش مذکور تاکید شده است، نیروهای فلسطینی یکی از تونل‌های تخریب شده زیر مقر نظامیان صهیونیست را ترمیم کرده و از آن برای اجرای این عملیات استفاده کردند.

لازم به ذکر است که در کمین‌های شب گذشته نیروهای فلسطینی علاوه بر کشته و زخمی شدن ۱۳ نظامی صهیونیست ۴ تن از این نظامیان ناپدید شده‌اند.