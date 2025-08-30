به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا در سخنان امروز خود اعلام کرد که این کشور نقشه راهی را به اتحادیه اروپا ارائه داده که در آن بر ممنوعیت صادرات سلاح به اراضی اشغالی و گسترش دامنه تحریم‌ها علیه تل آویو تاکید شده است.

وی اضافه کرد که اتحادیه اروپا هنوز هیچ کاری نکرده و زمان سخنرانی و حرف زدن در برابر رژیم صهیونیستی به پایان رسیده است.

وزیر خارجه اسپانیا ادامه داد: ما خواهان تعلیق توافق همکاری میان اروپا و تل آویو هستیم. دیگر نمی‌توانیم همچنان بی تفاوت بمانیم.

وزیر خارجه هلند نیز امروز گفت که پیشنهاد تحریم محصولات تولید شده در شهرک‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را ارائه خواهد داد.