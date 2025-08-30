  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۶

جدیدترین پیام تصویری «قسام» خطاب به تل‌آویو+ عکس

گردان‌های قسام با انتشار یک پیام تصویری خطاب به نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، گردان‌های قسام در جدیدترین پیام خود خطاب به رژیم صهیونیستی تصویر یکی از نظامیان صهیونیست را حین به اسارت گرفتن وی منتشر کردند و نوشتند: به کسانی که فراموش می‌کنند یادآوری می کنیم… مرگ یا اسارت.

این تصویر در واکنش به گسترش دامنه حملات رژیم صهیونیستی علیه شهر غزه برای اشغال این شهر منتشر شده است.

شب گذشته نیز در جریان سه عملیات رزمی نیروهای مقاومت در محله الزیتون دست کم ۲ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.

در جریان این عملیات‌ها چهار نظامی صهیونیست نیز ناپدید شده‌اند که احتمال اسارت آنها وجود دارد.

