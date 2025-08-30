یک کارشناس عرب: حماس یک نظامی صهیونیست را اسیر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نضال ابوزید، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک در گفتگو با الجزیره در واکنش به عملیات پیچیده کمین حماس علیه نظامیان صهیونیست در غزه گفت که موفقیت مقاومت فلسطین در انجام یک عملیات شبانه زنجیرهای علیه نیروهای اشغالگر اسرائیل، نشاندهنده سطح کارایی آنها و کاهش آمادگی و کارآیی رزمی بخشهای مختلف ارتش رژیم صهیونیستی است.
وی عملیات انجام شده در محله الزیتون در شرق شهر غزه را از نظر شکل و محتوا متفاوت توصیف کرده و گفت که این عملیات در منطقهای جغرافیایی که ارتش اشغالگر در تلاش برای رسیدن به آن است، یعنی محله الزیتون، انجام شد، که نشان میدهد نیروهای اشغالگر برای انجام عملیات نظامی آماده نیستند، زیرا از فرسایش در تجهیزات، ساختار سازمانی و نیروی انسانی، و همچنین تنش میان سران سیاسی و نظامی خود رنج میبرند.
ابوزید در تحلیلی از آرایش نظامی غزه گفت که شدت آتش گشوده شده توسط ارتش اشغالگر نشان میدهد که آنها در تلاش برای قطع درگیری با مقاومت برای نجات سربازان خود بودند که به این معنی است که مقاومت در اسیر کردن یک نظامی صهیونیست موفق شده است.
رسانههای اسرائیلی از فعالسازی پروتکل هانیبال برای جلوگیری از افتادن اسیران در طول حملات در محله الزیتون در شرق غزه صحبت کردند.
ابوزید همچنین اشاره کرد که آنچه در محله الزیتون رخ داد، نمود واقعی سخنان ابوعبیده، سخنگوی گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، بود که در ساعات اولیه شب منتشر شد. وی در این سخنان تاکید کرد که عملیات اسیر کردن سربازان دیگر فقط یک تهدید رسانهای نیست، بلکه یک گزینه استراتژیک برای مقاومت برای شکستن معادله تعادل عملیاتی بین آنها و اشغالگران است.
ابوعبیده - در مجموعهای از پستها در تلگرام عصر جمعه - اشاره کرد که مبارزان القسام در حالت آمادهباش و آمادگی کامل هستند و درسهای سختی به اشغالگران خواهند داد. او تأکید کرد که هر اسیری که در اثر تجاوز کشته شود، با نام، تصویر و اثبات مرگش اعلام خواهد شد.
نضال ابوزید ادامه داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، با اعلام آغاز مرحله اول عملیات «ارابههای گیدئون ۲» به صهیونیستها و دولت آمریکا توهم میفروشد.
رسانههای اسرائیلی دیشب گزارش دادند که نظامیان این رژیم در محله الزیتون مورد کمینهای متوالی مقاومت قرار گرفتند. این رسانهها تأیید کردند که حداقل ۲ نظامی در این عملیات کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدهاند. آنها افزودند که ارتش اسرائیل ارتباط با ۴ نظامی خود را از دست داد و احتمال اسارت آنها توسط نیروهای حماس وجود دارد.
