تل آویو: بندر «ایلات» فلج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره رسانههای رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که طرح تل آویو در راستی پیدا کردن شغل جدید برای کارکنان بندر ایلات شکست خورده است.
بر اساس این گزارش قرار بود کارکنان بندر ایلات در بندر اشدود مشغول به کار شوند اما این طرح عملیاتی نشد. رئیس کمیته کارگران بندر ایلات اعلام کرد که این کارگران بدون حقوق در منازل خود باقی ماندهاند. تنها راه برای از سر گرفتن فعالیتهای بندر ایلات توقف جنگ در غزه است.
کارگران این بندر نیز تاکید کردند که از یک سال قبل تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکردهاند. آنها اضافه کردند که پیشنهاد مشغول شدن در هتلهای اراضی اشغالی به جای کار در بندر مذکور توهین به حساب میآید.
لازم به ذکر است که بندر ایلات عملاً در پی عملیاتهای موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ و هدف قرار دادن کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی فلج شده است.
