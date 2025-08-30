شهادت ۱۸ نفر از بامداد؛ افزایش قربانیان قحطی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششصد و نود چهارمین روز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، کشتار وحشیانه غیرنظامیان در سراسر این باریکه توسط ارتش اشغالگر همچنان ادامه دارد و منابع پزشکی از شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر از بامداد تا ظهر امروز خبر دادند؛ از جمله افرادی که منتظر دریافت کمک‌ها بودند.

منابع فلسطینی گزارش دادند که صبح امروز ۱۰ نفر از غیرنظامیانی که در مرکز نوار غزه منتظر دریافت کمک‌ها بودند، مورد هدف حمله نیروهای اشغالگر صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند و تعداد دیگری هم زخمی شدند. همچنین در بمباران یک خانه در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه نیز سه غیرنظامی به شهادت رسیدند.

در بمباران شمال شهر خان یونس در جنوب نوار غزه هم چند غیرنظامی شهید و زخمی شدند. منابع پزشکی در بیمارستان شهدا الاقصی از شهادت یک غیرنظامی و زخمی شدن چند تن دیگر در حملات جنگنده‌های ارتش صهیونیستی به محل تجمع آوارگان در دیرالبلح در مرکز نوار غزه خبر دادند.

از سوی دیگر، یک منبع پزشکی در بیمارستان شفا در شمال غزه اعلام کرد که یک کودک دیگر هم طی ۲۴ ساعت گذشته به دلیل گرسنگی و سو تغذیه جان خود را از دست داد.

دکتر منیر البرش، مدیر کل وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شهر غزه وضعیت بسیار وخیمی دارد و شاهد روزهای وحشتناک و مرگ دسته جمعی فلسطینی‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به تداوم حملات وحشیانه ارتش صهیونیستی به شهر غزه گفت که همه ساکنان این منطقه طرح ارتش اشغالگر برای اشغال شهر غزه را رد می‌کنند و آوارگی را نمی‌پذیرند.

این مقام پزشکی غزه تاکید کرد که وضعیت در جنوب نوار غزه هم بسیار وخیم و غیرقابل تحمل بوده و سراسر غزه بوی مرگ می‌دهد.

طبق آمار رسمی که وزارت بهداشت غزه منتشر کرده، از بامداد تا ظهر امروز ۱۸ غیرنظامی در حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به سراسر غزه به شهادت رسیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در سایه تداوم تجاوزات جنایتکارانه صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان گرسنه و آواره در غزه و همچنین نبود امکانات کافی در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی، آمار شهدا همچنان بالا می‌رود.