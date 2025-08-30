۳۰۷ واحد مسکن مددجویی طی سه سال در مازندران ساخته شد

میثم معافی در گفتگو خبرنگار مهر از آغاز ساخت ۶۶۷ واحد مسکن مددجویی در سه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰۷ واحد از این مسکن‌ها به خانواده‌های نیازمند تحت حمایت این نهاد تحویل داده شده است.

معافی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، ضمن اشاره به مشارکت نهادهای مختلف در ساخت مسکن‌های مددجویی، افزود: تأمین مسکن برای مددجویان یکی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد است که با هدف تأمین سرپناه امن و بهبود شرایط زندگی آنها پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ میلیارد تومان در قالب کمک به خرید مسکن، احداث، تعمیر واحدهای مسکونی و ساخت فضاهای جانبی برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد اختصاص یافته است، تصریح کرد: این اقدامات در راستای کمک به رفع مشکلات مسکن خانواده‌های محروم و آسیب‌پذیر انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران همچنین از پرداخت ۱۳.۵ میلیارد تومان تسهیلات مسکن به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و تاکید کرد که این تسهیلات به منظور کاهش هزینه‌های مسکن و کمک به ارتقا سطح معیشتی مددجویان ارائه شده است.

معافی در پایان از شهرداران، دهیاران و خیرین استان خواست تا با اهدا و واگذاری زمین به کمیته امداد، در ساخت مسکن مددجویی و رفع مشکل مسکن خانواده‌های نیازمند استان مشارکت کنند.

وی همچنین اشاره کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ مستأجر در استان مازندران با پرداخت مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اجاره، در فشار مالی هستند.