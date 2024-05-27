۱۱ هزار مددجوی مازندرانی مستاجر و فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی ظهر دوشنبه در حاشیه آغاز ساخت یک واحد مسکن مددجویی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه کمیته امداد دارای سه مأموریت مهم اشتغال، ازدواج و مسکن است، گفت: در استان مازندران ۱۱ هزار و ۵۰۰ مددجو مستأجر و متقاضی مسکن تحت پوشش هستند.
وی افزود: از مجموع مددجویان دو هزار نفر دارای زمین هستند و باید در قالب خود مالکی با حمایت گروههای جهادی، خیران، بنیاد مسکن و کمیته امداد برای آنان مسکن ساخته میشود و برای مابقی نیز در قالب نهضت ملی، مسکن ساخته میشود.
مدیرکل کمیته امداد مازندران به قرارداد کمیته امداد با دستگاههای مختلف از جمله بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن اشاره و اضافه کرد: ۱۲ واحد مسکن با کمک بنیاد مستضعفان و ۵۷۵ واحد مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن در حال ساخت است و طبق قرارداد با بسیج سازندگی نیز ۴۰۲ مسکن در دست ساخت است که ۲۰۰ واحد تا دو ماه آینده افتتاح میشود.
وی با تقدیر از مشارکت خیران گفت: سال قبل خیران هزار میلیارد تومان به این نهاد کمک کردهاند و در سال جاری پیش بینی میشود که میزان کمکهای مردمی به دو هزار میلیارد تومان برسد.
معافی با اشاره به ساخت مسکن ملی برای مددجویان افزود: انتظار داریم تسهیلات این بخش برای مددجویان با نرخ قرض الحسنه ای پرداخت شود.
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