الگوگیری از سیره شهیدان رجایی و باهنر، راهبرد اصلی مدیریت جهادی و خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد خاضع صبح شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای دولت یاد شهدای دولت را گرامی داشت و گفت: شهادت این دو شخصیت فداکار و بزرگ انقلاب اسلامی که به دست منافقین کینه‌توز ترور شدند، فصلی درخشان به نام هفته دولت در تاریخ انقلاب اسلامی گشود.

وی با اشاره به فلسفه این نام‌گذاری، خاطرنشان کرد: هدف از این نام‌گذاری بجا و مناسب، این است که مدیران و مسئولان با تأسی از سیره مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر، صادقانه و خالصانه به فکر خدمت‌رسانی به مردم باشند زیرا این شهیدان بزرگوار با پرکاری، کم‌هزینه بودن و ساده‌زیستی، کارآمدی نظام دینی را به اثبات رساندند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از فعالیت‌های گسترده انجام‌شده در طول هفته دولت در استان، اظهار کرد: طبیعتاً در طی این هفته، مردم با عملکرد و دستاوردهای دولت در زمینه‌های گوناگون عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آشنا می‌شوند. در این راستا، استاندار، معاونین، فرمانداران، مدیران کل و مدیران شهرستان‌ها حضور چشمگیری در سطح نقاط مختلف استان داشتند و پروژه‌های مهم متعددی را افتتاح یا کلنگ‌زنی کردند که امروز نیز شاهد افتتاح پروژه‌های شهرستان بویراحمد خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران گفت: امیدواریم خداوند به همه مدیران نظام اسلامی توفیق عنایت کند تا بتوانند سیره مدیریتی و عملی این شهدای بزرگوار را سرلوحه راه خود قرار داده و در خدمتگزاری خالصانه، صادقانه و بی‌منت به مردم فهیم، وفادار، قدرشناس و انقلابی استان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزند.

حجت الاسلام خاضع با آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم، دولت «وفاق ملی» به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «ایشان فرمودند موفقیت دولت، موفقیت همه کشور و ملت است و اخیراً نیز بر حمایت مردم از خدمتگزاران و رئیس‌جمهور تأکید و تصریح کردند که رئیس‌جمهور، پرکار، پرتلاش و پیگیر است. ان‌شاءالله همه مدیران به تبعیت از رئیس‌جمهور و استاندار، تمام همت و تلاش خود را برای گره‌گشایی از مشکلات مردم، مخصوصاً مشکلات اقتصادی و معیشتی به کار گیرند.

وی در خاتمه با بیان اینکه با روحیه جهادی و انقلابی، تبعیت از ولایت، پیروی از سیره شهدا و مدد گرفتن از فرهنگ ریشه‌دار اسلامی ایرانی می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم، اظهار داشت: انتظار می‌رفت مدیران به صورت باشکوه در آئین بزرگداشت شهدای دولت حضور یابند.