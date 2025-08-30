به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در خصوص نظام ارجاع و انتخاب مهندس توسط مالک گفت: از سال ۱۳۷۴ به بعد تقریباً دو دهه این فرایند به‌صورت انتخاب توسط مالک بوده و مدتی هم توسط نظام مهندسی ارجاع می‌شد. سیستم ارجاع نظارت و انتخاب آن توسط مالک، هردو با چالش‌هایی روبرو است که نیازمند تدبیر و بررسی دوباره است.

صارمی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست در حال بررسی است و امیدواریم به دلیل اهمیت کیفیت ساخت، این قانون زودتر به نتیجه برسد.

وی افزود: ما در تعامل با نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی راهکاری هستیم تا ضمن ارتقای کیفیت فرآیند نظارت بر ساخت، رضایت شهروندان، صاحبان سرمایه و مهندسین ذی‌صلاح تحصیل شود. به‌عنوان نمونه در برخی از پرونده‌های بافت فرسوده زمان انتظار برای انتخاب مهندس گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد؛ در حالی که بنا بر این بوده است که این فرآیند به طور متوسط در شش روز انجام شود. لازم است تدابیری اندیشیده شود تا هم سرمایه‌گذاران در بخش مسکن و اقتصاد مسکن و هم مهندسان رضایت داشته باشند و بتوانیم نظارت دقیقی داشته باشیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره برگزاری جلسات مرتبط با این موضوع نیز گفت: جلسات به‌طور مداوم برگزار می‌شود و گفت‌وگوها در حال انجام است تا به یک خوانش مشترک برسیم.

صارمی در رابطه با بیان مطالب خلاف واقع به شایعه‌ای در فضای مجازی اشاره کرد و توضیح داد: اخیراً ساختمانی در منطقه ۱۸ دچار ریزش شده بود. به دروغ حادثه رخ‌داده را ناشی از انتخاب ناظر عنوان کرده بودند. این در حالی است که فرآیند نظارت بر ساخت این سازه در گذشته و با مکانیزم ارجاع صورت پذیرفته است. ساختمان چند سال پیش توسط نظام مهندسی ارجاع داده شده بود. بسیاری از مطالبی که در فضای مجازی مطرح می‌شود صحت ندارد، که این موضوع نیازمند تدبیر بیشتری است.