۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

مراسم بزرگداشت شهدای دولت در بوشهر برگزار شد

بوشهر- مراسم بزرگداشت شهدای دولت با حضور مردم و مسئولان در مصلی جمعه بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر صبح شنبه در این مراسم اظهار کرد: مردم ایران اسلامی قدردان تلاش‌ها و فعالیت‌های خادمان و خدمتگزاران خود هستند.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی و دیگر شهدای عرصه خدمت اضافه کرد: از تلاش‌ها و مجاهدت‌های تمامی دولتمردان و کارگزاران نظام قدردانی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم با بهره گیری از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت با همدلی و هم‌افزایی، شاهد ایرانی آبادتر و سرافرازتر باشیم.

مراسم بزرگداشت شهدای دولت در بوشهر با حضور آیت الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و دیگر مسئولان استانی در مصلی جمعه بوشهر برگزار شد.

