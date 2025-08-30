به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی صبح شنبه در نشست شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم دریایی امام (ره) با تأکید بر اهمیت تحول علمی، گفت: امروزه قدرت کشورهای پیشرفته در دست دانش، فناوری و توانمندی‌های انسانی است، نه تنها در ثروت مادی و ابزار نظامی.

جهانشاهی، فرماندار نوشهر، ضمن تبریک به مناسبت ایام و قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، تصریح کرد: کانون قدرت امروز دیگر فقط در ثروت مادی و ابزار نظامی نیست، بلکه در دستان کسانی است که در حوزه علم و فناوری پیشرو هستند و هر کشوری که در این زمینه‌ها برتر باشد، بدون شک از دیگران قدرتمندتر خواهد بود.

وی افزود: برای رسیدن به این جایگاه، باید تحولی اساسی در منابع انسانی و پرورش نخبگان علمی ایجاد کنیم. کارآفرینان و نخبگان علمی، نیروی محرکه اصلی در مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها هستند.

فرماندار نوشهر در ادامه گفت: برای رفع چالش‌های امروز جامعه، تکیه بر علم، نوآوری و توان علمی جوانان امری ضروری است و این مسئله می‌تواند در پیشرفت همه‌جانبه کشور مؤثر باشد.

جهانشاهی بر لزوم حمایت از نوآوری‌های علمی و فن‌آوری تأکید کرد.