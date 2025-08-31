  1. استانها
  2. اردبیل
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

امضاءقرارداد ساخت دستگاه اتوماتیک تبدیل پشم دامی‌به نخ صنعتی در اردبیل

اردبیل - رئیس پارک علم و فناوری اردبیل از انعقاد قرارداد سه‌جانبه با موضوع طرح تحقیق و توسعه دستگاه تمام اتوماتیک تبدیل پشم دامی به نخ صنعتی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ابراهیم پور افزود: قرارداد سه‌جانبه‌ای با موضوع طرح تحقیق و توسعه دستگاه تمام خودکار تبدیل پشم دامی به نخ صنعتی میان شرکت تجهیز گستر آذر نواندیش، فناور و پارک علم و فناوری استان اردبیل به امضا رسید.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: انعقاد چنین قراردادهایی نشان‌دهنده پیوند واقعی فناوری و صنعت است. اجرای این پروژه نه‌تنها در ارتقای بهره‌وری صنایع نساجی و تبدیلی استان مؤثر خواهد بود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات محصولات فناورانه نیز خواهد شد.

وی افزود: پارک علم و فناوری استان اردبیل آماده حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است تا از طریق تجاری‌سازی محصولات نوآورانه، نقش مؤثری در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کند.

کد خبر 6575717

