به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ابراهیم پور افزود: قرارداد سه‌جانبه‌ای با موضوع طرح تحقیق و توسعه دستگاه تمام خودکار تبدیل پشم دامی به نخ صنعتی میان شرکت تجهیز گستر آذر نواندیش، فناور و پارک علم و فناوری استان اردبیل به امضا رسید.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: انعقاد چنین قراردادهایی نشان‌دهنده پیوند واقعی فناوری و صنعت است. اجرای این پروژه نه‌تنها در ارتقای بهره‌وری صنایع نساجی و تبدیلی استان مؤثر خواهد بود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات محصولات فناورانه نیز خواهد شد.

وی افزود: پارک علم و فناوری استان اردبیل آماده حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است تا از طریق تجاری‌سازی محصولات نوآورانه، نقش مؤثری در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کند.