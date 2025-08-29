مسئولان باید مانند شهیدان رجایی و باهنر آثاری ماندگار برجا بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آبیک ضمن توصیه به تقوای الهی، اظهار داشت: دنیا دریایی عمیق است که بسیاری از انسان‌ها در آن غرق می‌شوند. تقوا یعنی بهره‌مندی از دنیا بدون اسارت در آن.



وی با اشاره به آیه ۳۱ سوره اعراف، تأکید کرد: خداوند اسراف‌کنندگان را دوست ندارد. بنابراین باید در مصرف برق، آب و انرژی نهایت دقت و صرفه‌جویی را داشته باشیم.



خطیب جمعه آبیک با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست در حوزه مصرف نان، گفت: در برخی نانوایی‌ها نان به دام‌ها داده می‌شود، در حالی که نان غذای انسان است و چنین رفتاری نوعی اسراف محسوب می‌شود.



وی همچنین به اسراف در مراسم عروسی و عزاداری اشاره کرد و افزود: در برخی مراسم ختم، تاج گل‌های میلیونی تهیه می‌شود که ساعاتی بعد دور ریخته می‌شوند. صاحبان عزا می‌توانند با صرف حداقل هزینه، بخش عمده‌ای از بودجه را صرف امور خیریه یا ساخت مسکن برای نیازمندان کنند.



حجت‌الاسلام روحانی در ادامه ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی، اظهار داشت: هفته دولت فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عملکرد به مردم است. دشمنان با وجود همه تحریم‌ها، از مقاومت ملت ایران شگفت‌زده شده‌اند. تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و سایر اقدامات، صرفاً شانتاژ سیاسی کشورهای اروپایی است که می‌خواهند خود را مؤثر نشان دهند، در حالی که اربابانشان نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند.

وی افزود: هفته دولت باید فرصتی باشد تا دولتمردان ساده‌زیستی، مردمی بودن، دینداری و روحیه انقلابی شهیدان رجایی و باهنر را تمرین کنند.

امام جمعه آبیک در پایان تأکید کرد: شهیدان رجایی و باهنر با وجود عمر کوتاه مسئولیت، اقدامات ماندگاری انجام دادند. مسئولان امروز نیز باید با الگو گرفتن از این شهدا، در مسیر خدمت صادقانه به مردم گام بردارند.