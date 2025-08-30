رشد نیروهای بومی در قزوین نقطه قوت ساختار مدیریتی حوزه هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق لطفی در مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی قزوین که ظهر شنبه در سالن سینما بهمن برگزار شد، اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که هنر نقشی بنیادین در تمامی ارکان جامعه ایفا می‌کند؛ هنر، به‌ویژه در قالب‌های بومی و متناسب با فرهنگ استان، می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای رشد و تعالی اجتماعی بگشاید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین عنوان کرد: در حوزه هنر علی‌رغم تلاش‌های ارزشمند صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، همچنان نیازمند تولید محتوای مؤثر و هدفمند هستیم، به‌ویژه در حوزه جوانان که نقش‌آفرینی گسترده‌تری در این جریان دارند.

حق لطفی اضافه کرد: اقدامات خوبی در استان رقم خورده و بخشی از آن‌ها امروز مطرح شد اما این مسیر نیازمند شتاب و عمق بیشتری است.

وی با اشاره به ابتکار استاندار قزوین در اختصاص روزهای یکشنبه به بررسی موضوعات فرهنگی و اجتماعی گفت: طی ۲۶ هفته گذشته، نزدیک به ۸۰ جلسه با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برگزار شده که در آن‌ها مسائل مختلف بررسی، دسته‌بندی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شده است.

این مسئول ضمن اشاره به ظرفیت‌های نرم‌افزاری استان ابراز کرد: استعدادهای فراوانی در حوزه‌های فرهنگی وجود دارد که با برنامه‌ریزی دقیق توسط حوزه هنری، می‌توان آن‌ها را به مرحله اجرا رساند.

وی عنوان کرد: با این حال، در بخش زیرساخت‌ها از جمله افزایش تعداد سالن‌های فرهنگی، سینماها و مراکز هنری که کمبود آن‌ها در استان احساس می‌شود نیاز به توسعه داریم.

حق لطفی ضمن قدردانی از تلاش‌های محمدرضا امامقلی در دوران مسئولیت خود در حوزه هنری استان قزوین گفت: رشد نیروهای بومی در ساختار مدیریتی حوزه هنری قزوین نقطه قوتی در مسیر توسعه فرهنگی است.