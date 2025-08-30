بانک ملی ایران اول شد؛ پرداخت ۶۲ هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، این بانک همواره پرداخت تسهیلات ازدواج را یکی از اولویتهای سیاستهای اعتباری خود قرار داده است.
رکوردشکنی در پرداخت وام ازدواج
تنها در چهار ماه نخست سال جاری، ۳۳ هزار و ۴۶۷ فقره وام ازدواج به ارزش ۱۱۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال از سوی این بانک پرداخت شد. این حجم از تسهیلات باعث شد تا بانک ملی ایران رتبه نخست شبکه بانکی کشور را در پرداخت وام ازدواج به خود اختصاص دهد.
اقدامات انجامشده سبب شده علاوه بر رشد تعداد تسهیلات، صف انتظار متقاضیان وام ازدواج نیز به میزان چشمگیری کاهش یابد و بسیاری از زوجهای جوان در کوتاهترین زمان ممکن راهی خانه بخت شوند.
نقشآفرینی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
بانک ملی ایران در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز پیشتاز بوده است. بر اساس گزارشها، در همین مدت کوتاه، این بانک ۲۸ هزار و ۳۱۹ فقره وام فرزندآوری به ارزش ۲۵ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال به خانوادههای واجد شرایط پرداخت کرده است.
این آمار به معنای آن است که بهطور متوسط ۲۳۳ خانواده ایرانی در هر روز از شعب بانک ملی ایران وام قرضالحسنه فرزندآوری دریافت کردهاند؛ اقدامی مؤثر در حمایت از والدین و تشویق به فرزندآوری در شرایط اقتصادی امروز.
گستره خدمات قرضالحسنه
در مجموع، بانک ملی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه، ۶۹۱ هزار و ۹۰۴ فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزش ۵۷۸ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است. این آمار نشان میدهد بخش قابلتوجهی از نیازهای مالی خرد مردم توسط این بانک تأمین شده و نقش آن در تقویت اقتصاد خانواده و ارتقای رفاه عمومی جامعه برجستهتر از همیشه است.
