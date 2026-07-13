فرماندار دشتی: رضایتمندی مردم در اولویت ادارات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از اداره امور مالیاتی شهرستان دشتی ضمن دیدار با رئیس و کارکنان این اداره، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات کارکنان اداره امور مالیاتی اظهار کرد: نقش این اداره در تأمین منابع مالی کشور، تحقق عدالت مالیاتی و پویایی اقتصاد بر هیچکس پوشیده نیست و خدمات ارزشمند این مجموعه شایسته تقدیر است.

فرماندار دشتی افزود: کارکنان اداره امور مالیاتی با تلاش شبانه‌روزی و انجام مسئولیت‌های خطیر خود، نقش مهمی در تحقق درآمدهای پایدار دولت و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای ایفا می‌کنند.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت تکریم مؤدیان مالیاتی گفت: ارائه خدمات مطلوب، پاسخگویی مناسب و رعایت حقوق شهروندان باید همواره در اولویت اقدامات این مجموعه قرار داشته باشد تا ضمن افزایش رضایتمندی مردم، زمینه مشارکت بیشتر در نظام مالیاتی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان از تلاش دستگاه‌هایی که در مسیر توسعه، خدمت‌رسانی و تحقق اهداف دولت چهاردهم گام برمی‌دارند، حمایت کرده و قدردان زحمات کارکنان این حوزه است.