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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

فرماندار دشتی: رضایتمندی مردم در اولویت ادارات باشد

فرماندار دشتی: رضایتمندی مردم در اولویت ادارات باشد

بوشهر- فرماندار دشتی نقش نظام مالیاتی را در تأمین منابع پایدار و پویایی اقتصاد کشور بسیار مهم و اثرگذار دانست و گفت: ضمن افزایش رضایتمندی مردم، زمینه مشارکت بیشتر در نظام مالیاتی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از اداره امور مالیاتی شهرستان دشتی ضمن دیدار با رئیس و کارکنان این اداره، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات کارکنان اداره امور مالیاتی اظهار کرد: نقش این اداره در تأمین منابع مالی کشور، تحقق عدالت مالیاتی و پویایی اقتصاد بر هیچکس پوشیده نیست و خدمات ارزشمند این مجموعه شایسته تقدیر است.

فرماندار دشتی افزود: کارکنان اداره امور مالیاتی با تلاش شبانه‌روزی و انجام مسئولیت‌های خطیر خود، نقش مهمی در تحقق درآمدهای پایدار دولت و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای ایفا می‌کنند.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت تکریم مؤدیان مالیاتی گفت: ارائه خدمات مطلوب، پاسخگویی مناسب و رعایت حقوق شهروندان باید همواره در اولویت اقدامات این مجموعه قرار داشته باشد تا ضمن افزایش رضایتمندی مردم، زمینه مشارکت بیشتر در نظام مالیاتی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان از تلاش دستگاه‌هایی که در مسیر توسعه، خدمت‌رسانی و تحقق اهداف دولت چهاردهم گام برمی‌دارند، حمایت کرده و قدردان زحمات کارکنان این حوزه است.

کد مطلب 6886998

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