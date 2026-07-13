به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر دوشنبه در نشست هماندیشی با مدیران و نمایندگان شرکتهای مستقر در نیروگاه هستهای بوشهر، بر اهمیت ایجاد پیوند میان پروژههای استراتژیک نیروگاه و توانمندیهای نیروی کار بومی تأکید کرد و همافزایی میان بخشهای مختلف را کلید پایداری اشتغال در استان دانست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر در این نشست که با هدف بررسی فرصتهای توسعهای و اشتغالزایی در نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شد،بر ضرورت توجه به ظرفیتهای انسانی استان در پروژههای جاری و آتی تأکید کرد.
پروانه با اشاره به جایگاه حساس نیروگاه اتمی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: شرکتهای مستقر در این منطقه، شرکای اصلی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی استان هستند.
وی افزود: هدف از این گفتگوها، ایجاد یک فضای مشترک برای همفکری در جهت صیانت از اشتغال و استفاده حداکثری از تخصص و نیروی کار جوان بوشهر است تا این پتانسیل ارزشمند در مسیر پروژههای بزرگ ملی به کار گرفته شود.
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم، بر اهمیتِ نگاهِ حمایتی به نیروی کار تأکید کرد و گفت: در این برهه از زمان، همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی و شرکتهای فعال در حوزه نیروگاه، میتواند به بازگشت دوباره متخصصان و کارگرانی که به دلیل تغییرات اقتصادی دچار وقفه شغلی شدهاند، کمک شایانی کند. این نوع مشارکت، نه تنها به ثبات اشتغال کمک میکند، بلکه باعث تقویت زنجیره تولید و پایداری اقتصادی استان می شود.
مدیرکل کار بوشهر در ادامه با تأکید بر رویکرد اولویتبخشی به توانمندیهای بومی، افزود: استفاده از نیروی کار ماهر و جوان استان در پروژههای نیروگاه، علاوه بر ارتقای سطح رضایت عمومی و رفاه اجتماعی، گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد محلی است. ما معتقدیم با حمایت از متخصصان و کارگران بوشهری، میتوانیم کیفیت و سرعت اجرای پروژهها را نیز ارتقا دهیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره از رویکردهای مبتنی بر مشارکت و همافزایی در پروژههای استراتژیک استان حمایت میکند، تأکید کرد: تلاش ما بر این است که از طریق گفتمان مستمر با مدیران شرکتها، راهکارهای عملیاتی برای حفظ امنیت شغلی و استفاده از ظرفیتهای انسانی استان را در کنار هم بیابیم تا نتایج ملموس این همکاری در سطح اشتغال استان مشاهده شود.
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