شورای عالی خانه موسیقی ایران با ریاست فرهاد فخرالدینی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری خانه موسیقی ایران، بر اساس بند ۲۷ ماده ۲۰ اساسنامه خانه موسیقی ایران؛ مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده به منظور تصویب اعضای پیشنهادی هیئت مدیره برای عضویت در شورای عالی و مجمع عمومی فوقالعاده خانه موسیقی ایران با موضوع تغییر موادی از اساسنامه، روز گذشته یکشنبه ۲۱ تیر با حضور اعضای هیئت مدیره کانونهای این نهاد صنفی در سالن اجتماعات خانه موسیقی ایران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، گزارشی از فعالیتهای این نهاد پس از انتخابات اخیر ارائه کرد و گفت: پس از برگزاری انتخابات، کشور با رخدادهای تلخی روبهرو شد که جامعه را بهشدت آزرد و آثار آن همچنان باقی است. تعطیلی بخش مهمی از فعالیتهای هنری و کنسرتها و سپس شرایط ناشی از جنگ، مشکلات متعددی را برای جامعه موسیقی به وجود آورد.
نوربخش با اشاره به پیگیری وضعیت اعضایی که در حوادث دی با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه شده بودند، اظهار کرد: خانه موسیقی همانند دورههای گذشته، هیئتی را برای پیگیری امور آنان تشکیل داد که با تلاش بسیار، مسائل بازداشتشدگان دنبال و حل شد.
مدیرعامل خانه موسیقی ایران در ادامه به پیامدهای جنگ برای برخی از اعضای این نهاد اشاره کرد و گفت: طبیعی بود که هنرمندانی که خانه یا محل کارشان آسیب دیده، نخستین مراجعه خود را به صنفشان داشته باشند. هرچند جبران خسارتهای مالی در توان خانه موسیقی نیست اما این نهاد تلاش کرده است از طریق صندوق اعتباری هنر و دیگر مسیرهای ممکن، مسائل آنان را پیگیری کند.
نوربخش همچنین بر مسئولیت اجتماعی نهادهای هنری تأکید کرد و ادامه داد: خانه موسیقی در کنار خانه سینما و خانه تئاتر که بیش از یک دهه همکاری مشترک میان آنها شکل گرفته، کوشیده است در روزهای دشوار در کنار مردم و اهالی صنف باشد. این همگرایی در بسیاری از مطالبات صنفی نیز نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی درباره برنامههایی که برای خانوادههای آسیبدیده برگزار شد، عنوان کرد: پس از شناسایی هتلها و مراکزی که خانوادههای آسیبدیده در آنها اسکان یافته بودند، گروههای موسیقی، نمایش و برنامههای ویژه کودکان به این مراکز اعزام شدند تا فضایی آرامتر برای کودکان و خانوادهها فراهم شود. واکنش خانوادهها و کودکان نشان میداد که این برنامهها تا چه اندازه در بهبود روحیه و افزایش تابآوری آنان مؤثر بوده است.
مدیرعامل خانه موسیقی ایران در بخش دیگری از سخنانش به مراسم یادبود شهدای مدرسه میناب اشاره و یادآوری کرد: این جنگ با حادثهای دهشتناک آغاز شد که در آن شمار زیادی از کودکان جان خود را از دست دادند و به همین دلیل، خانه موسیقی همراه با خانه سینما و خانه تئاتر، به مدت یک هفته در خانه هنرمندان ایران برنامهای شامل نمایش و اجراهای موسیقی کلاسیک، ایرانی و محلی برگزار کرد. این برنامه با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شد و هنرمندانی از جمله پرویز پرستویی و مرضیه برومند نیز در آن حضور داشتند.
وی همچنین از برگزاری برنامهای برای قدردانی از کارکنان اورژانس، آتشنشانی و هلال احمر و خانوادههای آنان گفت و اظهار کرد: این سه مجموعه در روزهای جنگ خدمات گستردهای ارائه کردند و شایسته قدردانی بودند. در این برنامه که با حضور محسن شریفیان و گروهش در سالن میلاد نمایشگاه برگزار شد، از تعدادی از نیروهای این نهادها قدردانی به عمل آمد.
نوربخش در ادامه با اشاره به دستور جلسه مجمع بیان کرد: به دلیل شرایط ناشی از جنگ، برگزاری این مجمع و انتخاب شورای عالی با تأخیر انجام شد. همچنین در اساسنامه خانه موسیقی ابهاماتی درباره تعداد اعضای شورای عالی، نحوه تعیین اعضای اصلی و نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات وجود داشت و به همین دلیل، پیشنهادهایی برای رفع این ابهامات و شفافسازی متن اساسنامه تهیه شده است.
وی همچنین افزود: در موضوع شورای عالی، برداشت هیئت مدیره این بوده است که شأن مجمع عمومی، شأن تصویب و تنفیذ اعضای پیشنهادی است؛ به این معنا که هیئتمدیره پس از بررسی گزینهها، مشورت با چهرههای خوشنام و باسابقه موسیقی و گفتگو با برخی از آنان، ترکیب پیشنهادی را به مجمع ارائه میکند و مجمع درباره آن تصمیم میگیرد.
نوربخش تأکید کرد: با توجه به مفاد اساسنامه، ترکیب شورای عالی شامل پنج عضو اصلی در نظر گرفته شده و در صورت غیبت هر یک از اعضا به علل مختلف و نیاز به جایگزینی هر یک از اعضا، هیئتمدیره فرد جدید را برای تصویب به مجمع معرفی خواهد کرد.
سپس مجمع برگزار و براساس پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی؛ با انتخاب تقی ضرابی، داود گنجهای، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان و هنگامه اخوان بهعنوان اعضای شورای عالی خانه موسیقی و ریاست افتخاری فرهاد فخرالدینی موافقت شد.
پس از پایان مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده، مجمع عمومی فوقالعاده خانه موسیقی ایران با موضوع تغییر بندهایی از ماده ۲۳ مربوط به انتخاب شورای عالی برگزار شد و اصلاحات لازم به تصویب اعضای حاضر رسید.
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