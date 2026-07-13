برگزاری مجمع عمومی کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مدیره کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر مجمع عمومی عادی سالانه خود را شنبه ١٠ مرداد ١۴٠۵ برگزار می‌کند.

بر اساس این اعلام، مجمع مذکور با دستور جلسه قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره، ارائه گزارش مالی، ارائه گزارش بازرس و رأی‌گیری برای انتخاب هیئت مدیره جدید و بازرسان رأس ساعت ١٨ شنبه ۱۰ مرداد در سالن اسکویی ساختمان شماره ٢ خانه تئاتر به نشانی خیابان برادران مظفر ساختمان آفتاب طبقه دوم برگزار می‌شود.

کاندیداهای حضور در هیئت مدیره و بازرسان از بین اعضای پیوسته، می‌بایست درخواست کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ٣١ تیر تحویل دبیرخانه خانه تئاتر، خیابان سمیه، عمارت خانه تئاتر، طبقه اول، تحویل و فرم مربوطه را حضوراً تکمیل کنند.

طبق مقررات معمول اخذ و ارائه وکالت اعضای فعالی که امکان شرکت حضوری در مجمع را ندارند فقط در فرم رسمی خانه تئاتر ارائه شده توسط هیئت مدیره کانون، به شکل چاپ شده در قطع A5 با امضای عضو وکالت دهنده و اصل آن به شکل دستی رسمیت دارد و وکالت به شکل مجازی، از طریق پیام‌رسان‌ها، تصویر یا پرینت وکالتنامه‌ امضاء شده، امضای دیجیتال یا برگه‌های متفرقه قابل قبول نیست.

از آنجایی که بر اساس مقررات اساسنامه، مشارکت همه اعضا در مجمع عمومی الزامی بوده و عدم شرکت متوالی به‌شکل حضوری یا وکالتی در مجامع می‌تواند منجر به لغو عضویت و موجب ایجاد مشکلات صنفی شود از تمامی اعضای محترم تقاضا می‌شود تا حد امکان با مشارکت سازنده خود جهت حفظ انسجام و تعامل صنفی، نهایت همکاری صمیمانه خود را مبذول دارند.

هرگونه تغییر غیرمترقبه در زمان یا مکان برگزاری به اطلاع اعضا می‌رسد.