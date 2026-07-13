تیم ملی والیبال نشسته زنان مغلوب میزبان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران که در گروه اول رقابت های قهرمانی جهان قرار دارد، امروز (دوشنبه ۲۲ تیر) به مصاف چین رفت و برابر این تیم ٣ به صفر (۲۶ به ۲۴، ۲۵ به ۲۲، ۲۵ به ۱۸) باخت.

زنان والیبال نشسته ایران دو دیدار ابتدایی خود در رقابت های قهرمانی جهان را برابر روآندا و کنیا برگزار کردند و صاحب برتری شدند.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال زنان ایران با ۲ برد و یک باخت در رده دوم گروه اول قرار گرفت. این تیم روز سه شنبه در مرحله حذفی با تیم سوم گروه دوم رقابت خواهد داشت.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که از ۱۹ تیر در هانگژو آغاز شد تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت. ۲ تیم فینالیست این دوره رقابت ها در هر یک از بخش های مردان و زنان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس خواهند شد.

تیم ملی والیبال نشسته زنان در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان که سال ۲۰۲۲ به میزبانی بوسنی برگزار شد در جایگاه نهم ایستاد. در بخش مردان، تیم ملی والیبا نشسته ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و تا به امروز در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است.