به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار سلسله پیام هایی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: واقعیت اساسی این است که ترامپ هیچ راهی برای رسیدن به توافق با ایران ندارد. ایران اکنون که در برابر شدیدترین ضربه نظامی آمریکا ایستادگی کرده و جان سالم به در برده است، برنامه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد؛ و حالا که کنترل تنگه را در دست دارد، آن را واگذار نخواهد کرد.

این سناتور برجسته و مشهور آمریکایی اضافه کرد: چه اشتباه بزرگی بود که آن رهبر عالی‌ قدر کنار زده شد (به شهادت رسید). سپس ترامپ توافق آتش‌بسی را با تهران امضا کرد که کنترل تنگه را به ایران واگذار می‌کرد (و تحریم‌ها را هم لغو کرد!). واقعاً اشتباهی فاجعه‌بار (که احتمالاً ناشی از بی‌کفایتی محض بود). عمان (متحد ما!) و ایران هم‌اکنون توافقی برای کنترل دائمی آن امضا کرده‌اند.

کریس مورفی، سپس اضافه کرد: این کار (اقدامات ترامپ) جنون‌آمیز است، و در واقع از همان ابتدا راهبرد او همین بوده است. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، جنگی تمام‌عیار دوباره با ایران درگرفته است. تنگه هرمز بسته شده و قیمت بنزین دوباره به شدت بالا رفته است. خلاصه کلام؟ ترامپ دیگر هیچ گزینه‌ای (در برابر ایران) در اختیار ندارد. بی‌کفایتی فزاینده او، آمریکا را در بن‌بست گرفتار کرده است. اوضاع فقط بدتر خواهد شد. وضعیت کنونی به این شرح است: ترامپ راه گریزی ندارد. ایران جسورتر شده است.حملات بیشتر نیز تنها قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا را تضعیف می‌کند. یک فاجعه تمام‌عیار. دوم اینکه، این جنگ کشور ما را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. تا همین‌جا ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. برای تأمین هزینه‌های جنگ، قرار است بودجه بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و بهسازی جاده‌ها کاهش یابد. ضمن اینکه ذخایر تسلیحاتی ما به شکلی خطرناک کاهش یافته است؛ موضوعی که بر ایران پوشیده نیست. بزرگ‌ترین مشکل این رهبرد آن است که ایران می‌داند ترامپ نمی‌تواند تا ابد به بمباران ادامه دهد. چرا؟ اول اینکه تا زمانی که جنگ ادامه دارد، تنگه هرمز بسته می‌ماند و قیمت بنزین بالا می‌رود. با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، ترامپ این روند را ادامه نخواهد داد.