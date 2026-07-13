به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه طرح شهید سید روحالله عجمیان با حضور حجتالاسلام والمسلمین جلیل جلیلی، امام جمعه اهر، در مدرسه شهید آلمحمد (ص) این شهرستان و با مشارکت گروه جهادی شهید محسن حججی حوزه ابوذر عصر دوشنبه برگزار شد.
طرح شهید سید روحالله عجمیان با هدف بهسازی، شادابسازی و ارتقای فضای آموزشی مدارس کمبرخوردار اجرا میشود و با بهرهگیری از ظرفیت گروههای جهادی، گامی در جهت بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان و ارتقای عدالت آموزشی به شمار میرود.
در قالب این طرح، عملیات رنگآمیزی، زیباسازی و انجام تعمیرات جزئی در فضای مدرسه شهید آلمحمد (ص) انجام شد تا محیطی ایمنتر، بانشاطتر و مناسبتر برای حضور دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی فراهم شود.
طرح شهید سید روحالله عجمیان از برنامههای ملی در حوزه بهسازی فضاهای آموزشی است که با مشارکت نیروهای جهادی و همکاری آموزشوپرورش در مدارس کمبرخوردار سراسر کشور اجرا میشود.
گروه جهادی شهید محسن حججی حوزه ابوذر شهرستان اهر نیز با حضور در این طرح، بخشی از اقدامات جهادی خود را در راستای خدمترسانی، تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و حمایت از مدارس مناطق کمتر برخوردار به اجرا گذاشت.
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