به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا در یکی از حساس‌ترین دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶، شامگاه سه‌شنبه ۱۴ جولای در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری که از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران و ۲۱ به وقت پاریس و مادرید در ورزشگاه دالاس آمریکا برگزار می‌شود و برنده آن راهی فینال ۱۹ جولای خواهد شد.

فرانسه که تنها یک گام تا حضور در سومین فینال متوالی جام جهانی فاصله دارد، باید مقابل اسپانیایی قرار بگیرد که با عنوان قهرمانی اروپا و نمایش‌های درخشان خود یکی از مدعیان اصلی فتح جام به شمار می‌رود.

شاگردان دیدیه دشان مرحله گروهی را با سه پیروزی متوالی برابر سنگال، عراق و نروژ پشت سر گذاشتند و سپس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با اقتدار سوئد را شکست دادند. خروس‌ها در ادامه، در دیداری دشوار موفق شدند از سد پاراگوئه عبور کنند و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با نمایشی مقتدرانه، مراکش را از پیش رو برداشتند تا برای سومین دوره متوالی به جمع چهار تیم پایانی جام جهانی برسند.

در سوی دیگر، اسپانیا رقابت‌ها را با تساوی بدون گل برابر کیپ‌ورد آغاز کرد، اما رفته‌رفته به فرم ایده‌آل خود رسید. لاروخا با پیروزی مقابل عربستان سعودی و اروگوئه به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شد و سپس اتریش را در مرحله یک‌شانزدهم نهایی از پیش رو برداشت. شاگردان لوئیس دلافوئنته در دو مرحله بعدی نیز با گل‌های دیرهنگام میکل مرینو، ابتدا پرتغال و سپس بلژیک را شکست دادند تا جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کنند.

این هشتمین حضور فرانسه در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی است. قهرمان دو دوره این رقابت‌ها این فرصت را دارد تا پس از آلمان غربی (۱۹۸۲، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰)، به دومین تیم اروپایی تبدیل شود که در سه دوره متوالی به فینال جام جهانی راه پیدا می‌کند.

در سال‌های اخیر، کیلیان امباپه ستاره بی‌چون‌وچرای فرانسه بوده است. او در فینال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مقابل کرواسی گلزنی کرد، در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر آرژانتین هت‌تریک کرد و در ضربات پنالتی نیز موفق به گلزنی شد. امباپه در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکنون هشت گل به ثمر رسانده و اکنون آمار خیره‌کننده ۲۰ گل در ۲۰ بازی جام جهانی را در کارنامه دارد.

البته خطر فرانسه تنها به امباپه محدود نمی‌شود. عثمان دمبله، مایکل اولیسه، دزیره دوئه و برادلی بارکولا دیگر مهره‌های هجومی خطرناک این تیم هستند. در خط دفاع نیز دایو اوپامکانو و ویلیام سالیبا عملکردی مطمئن داشته‌اند و خط دفاعی فرانسه تاکنون تنها دو گل دریافت کرده و در مراحل حذفی هنوز دروازه خود را بسته نگه داشته است. مانو کونه و آدرین رابیو نیز تعادل لازم را در میانه میدان برای تیم دشان فراهم کرده‌اند.

در مقابل، اسپانیا تنها برای سومین بار به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی رسیده است. لاروخا پیش از این در سال ۱۹۵۰ به جمع چهار تیم پایانی رسید و در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی نیز عنوان قهرمانی را به دست آورد. اسپانیا پس از آن، در جام جهانی ۲۰۱۴ در مرحله گروهی حذف شد و در دو دوره بعدی نیز در مرحله یک‌هشتم نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

شاگردان لوئیس دلافوئنته با روحیه‌ای بالا پا به این مسابقه می‌گذارند؛ چرا که در دو تقابل اخیر خود برابر فرانسه، هر دو بار در مرحله نیمه‌نهایی به پیروزی رسیده‌اند؛ ابتدا با نتیجه ۲ بر یک در نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۴ و سپس با برتری پرگل ۵ بر ۴ در نیمه‌نهایی لیگ ملت‌های اروپا ۲۵-۲۰۲۴.

در ترکیب اسپانیا، رودری، پدری و دنی اولمو کنترل میانه میدان را در اختیار دارند و اونای سیمون نیز تاکنون تنها یک گل دریافت کرده است. زوج خط دفاعی آیمریک لاپورت و پائو کوبارسی عملکردی کم‌نقص داشته‌اند و مارک کوکوریا و پدرو پورو نیز علاوه بر وظایف دفاعی، در حملات تیم نقش پررنگی ایفا می‌کنند. در خط حمله نیز ستاره‌هایی مانند لامین یامال، نیکو ویلیامز و میکل اویارزابال، قدرت تهاجمی اسپانیا را دوچندان کرده‌اند.

برنده این دیدار، در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که روز ۱۹ جولای در ورزشگاه نیویورک - نیوجرسی برگزار می‌شود، به مصاف برنده دیگر دیدار نیمه‌نهایی میان نروژ، انگلیس، آرژانتین و سوئیس خواهد رفت.

ترکیب احتمالی فرانسه: مایک مانیان؛ ژول کونده، دایو اوپامکانو، ویلیام سالیبا، لوکاس دینیه؛ مانو کونه، آدرین رابیو؛ مایکل اولیسه، عثمان دمبله، دزیره دوئه؛ کیلیان امباپه.

ترکیب احتمالی اسپانیا: اونای سیمون؛ پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت، مارک کوکوریا؛ رودری، پدری؛ لامین یامال، دنی اولمو، آلکس بائنا؛ میکل اویارزابال.

کیلیان امباپه مهاجم فرانسه، درباره این مسابقه گفت: فقط یک راه برای آرامش وجود دارد و آن هم پیروزی است. تا زمانی که برنده نشویم، دست از تلاش برنمی‌داریم. از حضور در نیمه‌نهایی خوشحالیم، اما هنوز راه زیادی تا قهرمانی باقی مانده است. می‌دانیم چالش پیش رو حتی سخت‌تر از بازی‌های قبلی خواهد بود، اما برای هر اتفاقی آماده‌ایم.

لوئیس دلافوئنته سرمربی اسپانیا، نیز اظهار داشت: دلیل منطقی وجود دارد که باور داشته باشیم می‌توانیم فرانسه را شکست دهیم و برای این هدف با تمام توان تلاش خواهیم کرد. ما تنها تیمی هستیم که در دو دیدار اخیر موفق شده فرانسه را شکست دهد. بدون تردید یک تیم بزرگ برابر تیمی بزرگ دیگر قرار خواهد گرفت.

سابقه تقابل در جام جهانی

با وجود اینکه فرانسه و اسپانیا هر کدام هفدهمین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کنند، این مسابقه تنها دومین رویارویی آنها در تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود. تنها دیدار قبلی دو تیم به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان بازمی‌گردد؛ جایی که اسپانیا با گل پنالتی داوید ویا پیش افتاد، اما فرانسه با گل‌های فرانک ریبری، پاتریک ویرا و زین‌الدین زیدان بازی را ۳ بر یک به سود خود به پایان رساند و راهی مرحله بعد شد.

ورزشگاه دالاس که یکی از شاخص‌ترین ورزشگاه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود، میزبان نهمین و آخرین مسابقه خود در این رقابت‌ها خواهد بود. این ورزشگاه که از سال ۲۰۰۹ خانه تیم دالاس کابویز است، پیش‌تر میزبان مسابقات گلدکاپ کونکاکاف و دیدارهای تیم ملی مکزیک نیز بوده و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز علاوه بر پنج مسابقه مرحله گروهی، دیدارهای پرتغال و اسپانیا، ساحل عاج و نروژ و استرالیا و مصر را نیز میزبانی کرده است.