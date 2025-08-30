به گزارش خبرگزاری مهر، علی کیانیراد، رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر منفی بودن رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در تیرماه سال جاری تأکید کرد: این آمار صرفاً یک برآورد است و مرجع اصلی آمار حسابهای ملی مرکز آمار ایران است.
وی گفت: مرجع رسمی اعلام حسابهای ملی و رشد اقتصادی کشور طبق ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، مرکز آمار ایران است و آمار بانک مرکزی نیز منتشر میشود، اما هر آمار دیگری، بهویژه آمار ماهانه بدون تعدیلات فصلی، سندیت ندارد.
وی افزود: طبق گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران که بر روی پایگاه اطلاعرسانی این مرکز در دسترس عموم قرار دارد، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۲ منفی ۲.۴ درصد و در سال ۱۴۰۳ مثبت ۳.۲ درصد بوده است.
کیانیراد ادامه داد: این آمار نشاندهنده بهبود ۵.۶ واحد درصدی رشد ارزش افزوده کشاورزی در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ است که با رشد ۳.۲ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ که تقریباً نیمی از هدفگذاری برنامه هفتم توسعه (۵.۵ درصد رشد سالانه) محقق شده است.
رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تصریح کرد: بانک مرکزی حتی رشد سال ۱۴۰۳ را بالاتر از مرکز آمار ایران و در سطح ۳.۶ درصد اعلام کرده است که بیانگر بازگشت بخش کشاورزی به مسیر رشد مثبت است.
این مسئول دولتی با بیان اینکه در خصوص نرخ تورم، گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها در مردادماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه کاهش یافته و از ۵.۱ درصد به ۳.۹ درصد رسیده است، افزود: برای تصمیمگیریهای کلان، تنها آمار رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی معتبر است و گزارشهای غیررسمی نمیتواند مبنای تحلیل و سیاستگذاری قرار گیرد.
