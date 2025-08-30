محمد صادق رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این بیمارستانها بهمنظور تقویت زیرساختهای بهداشتی و درمانی استان در حال تکمیل هستند و پس از بهرهبرداری، بهویژه در مناطق غربی و مرکزی مازندران، خدمات بهداشتی بهصورت قابلتوجهی بهبود خواهد یافت.
وی افزود: یکی از اولویتهای دولت در دوره چهاردهم، توسعه و بهبود خدمات سلامت در نقاط مختلف کشور بهویژه مناطق محروم بوده است.
رضایی گفت: به همین منظور، علاوه بر پروژههای بیمارستانی، اختصاص ۱۳ هزار میلیارد ریال برای حوزه سلامت استان، خرید دستگاههای سیتیاسکن و تجهیز مناطق کوهستانی به آمبولانسهای جدید از جمله طرحهایی است که در دستور کار قرار دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه گفت: تمامی این اقدامات در راستای افزایش کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی به مردم استان، بهویژه در مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار از امکانات پزشکی است.
