  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

الزام شرکت‌های بیمه به رعایت قوانین در انتشار گزارش‌های مالی

الزام شرکت‌های بیمه به رعایت قوانین در انتشار گزارش‌های مالی

با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، بیمه مرکزی بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، بر ضرورت رعایت دقیق این مقررات تأکید کرد.

سعید جوادی‌پور، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی، در این نامه تصریح کرده است که شرکت‌های بیمه موظفند هرگونه قصور در انتشار گزارش‌های مالی را رفع کرده و اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران افشا کنند؛ بنابراین گزارش، این اقدام با هدف صیانت از حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران و ارتقای شفافیت مالی در صنعت بیمه انجام شده است.

کد خبر 6574756
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها