به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی، گفت: بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و توسعه ای دولت در صنعت بیمه، وظیفه سیاست گذاری در این صنعت را دارد و نقش هیئت عامل و شورای عالی بیمه در این بین تاثیر‌گذار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان رضایت خود از تهیه گزارش حساب ها و صورت های مالی توسط سازمان حسابرسی، اظهار داشت: بر انجام مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی، تاکید کرد.

حسینی ادامه داد: این نهاد سیاست گذار باید به گونه ای عمل کند که با رعایت قوانین و مقررات مالی ترکیب سهامداران شرکت های بیمه ای را طوری بچیند که آن شرکت فقط کار بیمه ای انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطر نشان کرد: با توجه به لزوم برقراری نظام یکپارچه در بخش های مالی، اعتباری و سرمایه گذاری کشور، نقش بیمه این بخش ها تاثیرگذار و قابل اتکا است.

وی بر نقش آموزش و پژوهش در پویایی صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: ما کشور دانشمند و ثروتمندی هستیم ولی باید هوشمند نیز باشیم، قطعا با توجه به رشد قابل ملاحظه بیمه در دنیا ما نیازمند توسعه و گسترش عمقی این صنعت در بخش های مختلف هستیم، تلاش های انجام شده برای تربیت نیروهای متخصص بیمه ای قابل تقدیر است ولی تقویت و تلاش بیشتر با حمایت های مالی و پشتیبانی ضروری است.