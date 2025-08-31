  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۶

خبر واردات یک تن طلا توسط زنجانی صحت ندارد؛ ماجرای توقیف طلا در گمرک

خبر واردات یک تن طلا توسط زنجانی صحت ندارد؛ ماجرای توقیف طلا در گمرک

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: محموله ۱۳ کیلویی طلای منتسب به بابک زنجانی به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمش‌ها و با دستور بانک مرکزی مرجوع شد.

سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توقیف ۱۳ کیلو طلای منتسب به بابک زنجانی اظهار کرد: این محموله به دلیل رعایت نکردن آئین‌نامه واردات شمش طلا مرجوع شد. طبق آئین‌نامه، وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و عیار آن ۹۹۵.۵ باشد. شمش‌های این محموله کمتر از حد مجاز بوده و بانک مرکزی دستور مرجوع شدن آن را صادر کرده است.

رایگانی افزود: ملاک عمل گمرک در بررسی محموله‌ها، آئین‌نامه‌های موجود است و فارغ از مالک محموله، همه محموله‌ها باید استانداردهای قانونی را رعایت کنند. به همین دلیل این ۱۳ کیلو طلا، بدون توجه به مالک آن، مرجوع شد.

وی همچنین تأکید کرد: خبر واردات یک تن طلا توسط نامبرده صحت ندارد و کل محموله تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است. سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این پرونده صرفاً نظارت بر اجرای قوانین و آئین‌نامه‌ها را بر عهده دارد و هیچ اقدام تعزیراتی ویژه‌ای علیه مالک محموله صورت نگرفته است.

کد خبر 6574762
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها