افزایش ۱۱۱ درصدی حراج اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسگری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صبح امروز (شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت در تشریح گزارش عملکرد این سازمان، اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی به عنوان امین و نگهدار اموال دولت و آخرین مرحله تعیین تکلیف اموال، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۱ همت کالا را تعیین تکلیف و بیش از ۱۲ همت را به خزانه دولت واریز کرد است.

وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ با همفکری اعضای هیئت مدیره ها و مدیران استانی برنامه عملیاتی ای نوشته شده و به عنوان اولین برنامه راهبردی سازمان فروردین ماه با هفت محور ابلاغ شد. معاونین سازمان از طریق برش استانی خود آن را در خرداد ماه ابلاغ کردند. در عملکرد پنج ماهه سازمان، بیش از ۵ همت فروش کالا داشتیم که نسبت به برنامه خود مسیر خوبی را طی کرده است. ضمن اینکه این سازمان در پنج ماهه امسال اتفاقات تلخی اعم از رکود اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را تجربه کرد و اگر این اتفاقات نبود آمار بهتری قابل ارائه بود.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: در مجموع نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال گذشته در حوزه حراج ۱۱۱ درصد افزایش فروش داشتیم و در حالت مزایده ۶۳ درصد افزایش فروش را شاهد بودیم. هر کدام از استان‌ها سهم قابل توجهی در این فروش داشتند؛ مانند استان‌های هرمزگان، بوشهر، تهران، آذربایجان غربی.

عسگری بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ اتفاق خوب دیگری برای سازمان افتاد. این سازمان به عنوان سازمان بهره وری برتر در وزارت اقتصاد از میان ۶۸ سازمان انتخاب شد. ما در این سازمان، علاوه بر تعیین و تکلیف کالا، روی هوشمندسازی این سازمان تمرکز بیشتری کردیم که در سالهای گذشته مغفول مانده بود و قوه قضائیه به عنوان بازوی اصلی این سازمان، این تکلیف را به ما واگذار کرد و در سامانه سیات تمامی فعالیت‌های فروش، واگذاری، انهدام در آن انجام می‌شود و از ابتدای سال تمام اقدامات در بستر این سامانه انجام شده است.

وی افزود: در مرحله بعدی با کمک دستگاه قضا در تلاش هستیم به سامانه‌های دیگر متصل شود. تکمیل شدن سامانه سیات و اجرایی شدن آن نشان می‌دهد این سازمان از نگاه شفاف سازی و هوشمندسازی برای فروش کالاها بهره مند است. حراج خرده فروشی در این سازمان به عنوان یکی از شاخص‌های در سال ۱۴۰۴ اولویت دار شد و پیشرفت ۱۱۱ درصدی حراج، بیانگر آن است که سازمان گام‌های جدیدی برای تعیین تکلیف کالا برداشته است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: در تمامی پرونده‌های سازمان در حوزه املاک ۳۵۷۶ پرونده داریم که ۱۱۱۰ فقره کارشناسی شده که ارزش کارشناسی ۴,۸۵۰ هزار میلیارد تومان معادل حدودی ۵ همت است و معاون فروش مسئول تعیین و تکلیف است. حدود ۴ هزار ملک فاقد سند با ارزش حدود ۵ همت نیز وجود دارد.

وی اذعان داشت: سازمان اموال تملیکی در این دوره مدیریتی نزدیک به ۵۰ درصد انبارهای خود را تجهیز کرده است. در حوزه تجهیز و انبارداری علمی امسال ۲۵ هزار متر مربع قفسه بندی خود را تکمیل می‌کند و از طرف دیگر بخش ماشین آلات را نیز تکمیل کرده که اینها قابل تقدیر هستند. در آینده نزدیک ان شاءالله حتماً آغاز ساخت انبار مرکزی استان تهران را به عنوان استان اصلی را کلید خواهیم زد و با حضور شما کلنگ شروع عملیات آن را بزنیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: سازمان اموال تملیکی حتی در جنگ ۱۲ روزه کار خود را تعطیل نکرد و مزایده‌ها و حراج‌ها انجام شد. بسیار به بخش های امنیتی و نظارتی و نظامی کشور برای برون رفت از آن حوادث تلخ کمک کرد.

عسگری تصریح کرد: ما در سازمان اموال تملیکی بخشی از موضوعات مانند کمیته درآمد، کمیته انتصابات، کمیته صیانت و … نداشتیم که در این مدت ایجاد شده است. این کمیته‌ها منجر شدند که این آمار و اعداد با وقت و دقت بیشتری پیگیری شوند.

وی اضافه کرد: باید از دستگاه‌های حامی سازمان مانند ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجلس شورای اسلامی جهت همراهی، تشکر کنیم. ۱۸ همت در پنج ماهه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳۶ درصدی جهت تعیین تکلیف اموال از سوی سازمان محقق شده است و برگرداندن کالا به چرخه تولید و صنعت در این آمار سهم بیشتری به خود اختصاص داد است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۱۶ بخشنامه در حوزه احصاء اموال نوشته شد و از ابتدای فروردین بیش از ۱۷ سفر کاری انجام شد و منجر شد این اقدام در سازمان سرعت پیدا کند و به ۵۶ درصد احصاء اموال برسیم. حتماً تا پایان سال احصای اموال را بعد از ۳۱ سال تمام خواهیم کرد.

عسگری در رابطه با علت به فروش نرفتن املاک تحت ید سازمانی اموال تملیکی عنوان کرد: حوزه املاک مانند حوزه کالا نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. املاک سازمان موارد حقوقی خاصی هستند و برای نمونه در استان مازندران ملکی تحت مالکیت آقای شهمیری وجود دارد که سازمان باید آن را با قیمت نهایی کارشناسی بفروشد. ما ارزش املاک را به روز نکردیم. مجموعاً ۱۴۴ میلیارد ریال از مجموعه اموال شهمیری به فروش رسیده است و پرونده این شخص مانند پرونده چای دبش و کوروش کمپانی پرونده کلانی است.

وی ادامه داد: آن بخش از کالاهای پرونده چای دبش تقریباً تمام شده و حجم کوچک کالایی باقی مانده که بسیار پایین است و در استان البرز و تهران باقی مانده است. بخشی هم به خود مجموعه چای دبش واگذار شده است. در مورد کوروش کمپانی هم برخی از خودروها حدود ۷ خودرو به دلیل مغایرت‌های استانداردی هنوز پایان نداشته و ظرف یکی دو ماه آینده احتمالاً این موضوع هم خاتمه پیدا می‌کند. دو ملک نیز در دماوند در پرونده کوروش کمپانی داشتیم که هنوز فروش نرفته است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با طلای واگذار شده بابک زنجانی به این سازمان و ابهامات پیرامون آن، گفت: بحث طلای موسوم به آقای بابک زنجانی هنوز به سازمان اموال تملیکی تحویل نشده است. گمرک به طلای ورودی ایرادی گرفته است و طلا قبض شده است. اگر استانداردها وجود داشته باشد که منع قانونی ورود به کشور ندارد، اگر داشته باشد هم می‌تواند به هر کشوری که بخواهد بازگرداند و اگر برنگردد تازه به حالت تعیین تکلیف اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

عسگری افزود: هر استان ما یک خزانه دارد و خزانه خود را در بانک‌های اصلی استانی قرار می‌دهد مانند بانک ملی و بانک صادرات و کالاهایی مانند طلا تحویل این بانک‌ها می‌شود. حتی گمرک هم به این شکل نیست و همه اینها خزانه دارند.

وی در رابطه با حجم کالاهای رسوب شده در انبار اموال تملیکی بیان کرد: کالای تعیین تکلیف نشده وجود دارد که بخشی از این عدم توفیق به علت ابهامات است مانند کالاهای سریع الفساد و مصرفی که در سازمان رسوب می‌کند. این پروسه قطع نمی‌شود و همزمان کالاهای قاچاق و متروکه به سازمان منتقل می‌شوند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با میزان عرضه و فروش شمش و سکه طلا و گوشی تلفن همراه آیفون و خودروها، تصریح کرد: در رابطه با حجم فروش طلا، عدد زیر ندارم اما طلا و سیم کارت و خودرو را برای اولین بار به حراج آوردیم که حجم بالایی نداشت. اینکه در چه حالتی طلا تعیین تکلیف می‌شود؛ شرایطی مانند سایر کالاها دارد. حدود ۵ هزار خودرو نیز تعیین تکلیف شدند که صرفاً خودروی سواری نیستند و ماشین آلات راه سازی و سواری را شامل می‌شوند. چیزی حدود ۱۶۰۰ خودرو نیز در سازمان موجود و در حال تعیین تکلیف هستند. بیش از ۱۵۰ خودرو هم برای واگذاری تعیین شدند.

عسگری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با میزان خسارت نهایی وارد شده به اموال سازمان در حادثه بندر شهید رجایی اظهار کرد: اتفاق تلخ بندر شهید رجایی، در حوزه اقتصادی رقم خورد و خسارت زیادی به بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی وارد کرد. بخش عمده کالاهای موجود در بندر نزدیک به ۲ همت بود و حجم عمده خسارت دیده، کالایی بود که توسط سازمان فروش رفته بود. اسفند ماه بود که پارت قیر بود و از ۹۶۰ کانتینر، ۲۱۰ کانتینر خسارت دید و از بین رفت و چون فروش رفته بود و قرار بود صادر شود در نتیجه خسارت کالا محسوب نمی‌شد اما چون هنوز از انبار ما خارج نشده بود در آمار سازمان ذکر می‌شود و با این استثنا حجم خسارت کالا در انبارهای ما زیاد نبود.

وی در رابطه با آمار ماینرها در سازمان اموال تملیکی بیان کرد: ۱۲۳ هزار ماینر تعیین تکلیف و انهدام فنی شده است. ماینر هرگز به فروش نمی‌رسد بلکه در آسیاب منهدم می‌شود به شکلی که قابل استفاده نباشد.

عسگری در رابطه با ساز و کار مربوط به کالاهای سریع الفساد در سازمان گفت: کالایی که مدت مصرف آن بگذرد و نتواند به چرخه توزیع برسد و استاندارد لازم را نداشته باشد، حتی به مصرف ثانویه هم نمی‌رسد. سازمان استاندارد در دو حالت به ما اعلام نظر می‌کند. یک اینکه کالا امکان مصرف ثانویه دارد یا نه که اگر نداشت، منهدم شود چرا که روی سلامت جامعه تأثیر مستقیم می‌گذارد. گمرک نیز اصلاً اجازه ترخیص چنین کالایی را ندارد. سازمان اموال تملیکی هم اصلاً مجوز چنین کاری ندارد و اگر کالایی استاندارد نداشته باشد وارد چرخه مصرف نخواهد شد.

وی در رابطه با دستور قضائی مبنی بر اینکه طلای بابک زنجانی تحویل سازمان اموال تملیکی شود گفت: این خبر است و تا امروز هیچ کالایی موسوم به بابک زنجانی تحویل سازمان نشده و هر زمان تحویل شود با جزئیات اطلاع رسانی خواهد شد. گمرک یک ماه زمان تعیین تکلیف به فرد می‌دهد و پس از آن اگر موفق نباشد، تحویل سازمان می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با آخرین آمار مربوط به کانتینر لوازم خانگی توقیف شده بوش، عنوان کرد: از مجموع ۴۷۰ کانتینر مربوط به بوش نیز، حدود کمتر از ۱۷ کانتینر باقی مانده که این میزان هم طبق گزارشی که به دادستان محترم تهران دادیم، از فروش ما برگشت خورده که احتمالاً ایراد فنی داشته و ۷ کانتینر هم در استان کرمان است و این ماه تعیین تکلیف می‌شود.