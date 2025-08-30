به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی انفرادی بابک قراگوزلو با عنوان «هرش و مرش؛ آشیانه ژوئیسانس» از سهشنبه ۱۱ شهریور با مدیریت هنری مهدی دهکردی در گالری مریم شهر کاشان برگزار میشود.
در این نمایشگاه، ۱۴ اثر از مجموعه آثار بابک قراگوزلو با موضوعیت دریافت از جهان معاصر در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.
در بیانیه این نمایشگاه به قلم بابک قراگوزلو آمده است: «چه بخواهم، چه نخواهم، زندگی در خاورمیانه، سالهاست رنگِ خاک و خون دارد؛ تنالیتههایی از سپیدیِ صلح و سرخیِ جنگ، دو دستِ یک پیکر، که پیوسته درهم گره خوردهاند. اینجا، جنگ برای بقاست و صلح، وقفهای کوتاه پس از فرونشستنِ گرد و غبارِ تکاپوی جنگ. آزادی و آرامش، رویاییست از پروازِ کبوترانِ جنگ و صلح، در میانِ توفانِ آشوب و بافههایِ تنگِ نیاکان … .
چه بخواهم، چه نخواهم، من فرزندِ این واحهام؛ جایی که هر روز، هَرش و مَرشِ در هر پرواز، در میان آشوب، درهم میآمیزند، و در چرخهای بیپایان، رستاخیز را از نو رقم میزنند… من، فرزندِ این رستاخیزم.»
این نمایشگاه از سهشنبه ۱۱ الی ۲۵ شهریور در روزهای عادی از ساعت ۱۷ الی ۲۱ و جمعهها از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در گالری مریم به آدرس کاشان، خیابان بابا افضل، خیابان باب الحوائج، جنب ورودی بازار، روبهروی کوچه حاجت ۷ پذیرای علاقمندان است.
