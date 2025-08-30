به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری با اشاره به آخرین وضعیت اجرای متروی قم اظهار کرد: خط یک متروی قم به طول ۱۴.۸ کیلومتر از قلعه کامکار آغاز شده و تا جمکران ادامه دارد که عملیات اجرایی پنج کیلومتر نخست آن از قلعه کامکار تا میدان مطهری به پایان رسیده است.

وی افزود: در این مسیر، دو ایستگاه اصلی و دو ایستگاه بین‌راهی آماده بهره‌برداری است و بخش‌های مربوط به سیگنالینگ، برق و ریل‌گذاری نیز تکمیل شده و تنها تأمین واگن باقی مانده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با بیان اینکه خط دوم متروی قم پاسخگوی نیاز جمعیت ۴۰۰ هزار نفری پردیسان خواهد بود، تصریح کرد: اجرای دو خط متروی قم نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شهر ایفا خواهد کرد.