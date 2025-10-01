آغاز عملیات انتقال ۳ دستگاه حفار برای خط دوم مترو قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم با اشاره به اهمیت توسعه حملونقل ریلی بهویژه مترو اظهار کرد: راهاندازی خطوط مترو در قم میتواند نقش مهمی در کاهش ترافیک شهری، کاهش آلودگی هوا و تسهیل جابهجایی شهروندان ایفا کند.
وی با ارائه گزارشی از روند تکمیل خط اول مترو قم گفت: فاز نخست این خط با حدود ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد و تنها منتظر ورود واگنها هستیم. مذاکرات با شرکت داخلی برای تأمین واگن انجام شده و همزمان قرارداد با طرف چینی توسط دولت نیز در حال پیگیری است تا بتوانیم تا پایان سال جاری تست گرم مترو را به انجام برسانیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم در ادامه به اهمیت خط دوم مترو قم پرداخت و تصریح کرد: این خط با هدف اتصال منطقه مسکونی شهرک شهید رئیسی به منطقه صنعتی شکوهیه طراحی شده است و میتواند تحولی اساسی در حملونقل شهری ایجاد کند.
به گفته وی، این خط ضمن تسهیل رفتوآمد کارگران و شهروندان، به توسعه متوازن شهر قم نیز کمک خواهد کرد.
دکتر دهناد تاکید کرد: بر اساس طرح ارائهشده، خط دوم مترو قم از شهرک شهید رئیسی آغاز شده و تا خیابان امام خمینی (ره) ادامه دارد. این خط با طول تقریبی ۲۸ کیلومتر و ۲۱ ایستگاه، بخشهای مهمی از شهر از جمله شهرک شهید رئیسی، پردیسان، بلوار غدیر، شهرک قدس، میدان مفید، بلوار شهید صدوقی، خیابان شهدا، میدان جانبازان، حرم مطهر حضرت معصومه (س)، میدان امام خمینی و بلوار شهید خداکرم را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: این دستگاهها برای حفاری تونل خط ۲ مترو قم مورد استفاده قرار گیرند که در فاز اول ۲ دستگاه حفار با قطر حدود ۷ متر، حدفاصل بوستان علوی تا میدان مفید و در فاز دوم یک دستگاه حفار با قطر ۹ متر، حدفاصل زمینهای نهضت ملی مسکن (انتهای پردیسان، سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی) تا بوستان علوی را حفاری خواهند نمود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم تصریح کرد: خط ۲ مترو قم با طول ۲۸ کیلومتر و ۲۱ ایستگاه، شهرک پردیسان را به بلوار خداکرم (جادهٔ قدیم تهران) متصل مینماید.
وی در ادامه عنوان کرد: در سالهای گذشته حرفوحدیثهای زیادی پیرامون آغاز پروژهٔ احداث خط ۲ مترو وجود داشت ولی خوشبختانه در روزهای آینده شاهد آغاز رسمی این پروژه خواهیم بود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم در پایان خاطرنشان کرد: عملیات انتقال ۳ دستگاه حفاری تیبیام به قم آغاز شده و بهدلیل گستردگی پروژه بهتدریج در حال انجام است. پیشبینی میشود انتقال کامل تجهیزات تا اواسط سال آینده به پایان برسد و برآوردها نشان میدهد حفاری خط دوم مترو حدود سه سال به طول خواهد انجامید.
