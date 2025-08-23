به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه که با حضور استاندار قم در سالن امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، اظهار کرد: احداث فرودگاه قم یکی از مطالبات دیرینه مردم استان بود که به دلیل اختلافات طولانی میان سرمایه‌گذار و دولت سال‌ها متوقف مانده بود، اما با پیگیری‌های مستمر و توافقات صورت‌گرفته، این طرح وارد فاز اجرایی شد.

معاون استاندار قم با اشاره به ابعاد پروژه گفت: محدوده شهر فرودگاهی قم ۲۹۷۰ هکتار است که از این میزان، ۲۱۰۰ هکتار به خود فرودگاه اختصاص دارد.

وی افزود: قرارداد احداث باند استاندارد به طول ۴.۶ کیلومتر و عرض ۶۶ متر برای نشست و برخاست هواپیماهای کوچک و متوسط با بنیاد مسکن کشور منعقد شده و همزمان طراحی ترمینال به مساحت ۳۰ هزار متر مربع و همچنین برج مراقبت مدرن نیز در دست بررسی و تصویب قرار دارد.

سامری در ادامه به آخرین وضعیت پروژه مترو قم پرداخت و گفت: فاز نخست خط یک مترو تکمیل شده و تنها ورود قطار و انجام تست‌های فنی باقی مانده است.

وی افزود: ادامه خط تا مسجد مقدس جمکران نیز در دستور کار قرار دارد و حفاری بخش باقی‌مانده از تونل به طول ۱۴.۸ کیلومتر در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این خط ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

اخذ مجوز احداث خط دو مترو قم

وی همچنین از اخذ مجوز احداث خط دو مترو قم خبر داد و گفت: این خط به طول ۲۸ کیلومتر از پایانه مسافربری تا پردیسان امتداد خواهد داشت و در ایستگاه مطهری با خط یک تقاطع خواهد داشت.

به گفته سامری، ایستگاه مطهری به عنوان ایستگاه ترکیبی طراحی شده تا مسافران بتوانند علاوه بر جابه‌جایی بین خطوط مترو، از خدمات حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس و تاکسی نیز بهره‌مند شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در ادامه سخنان خود به طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: استان قم یکی از کانون‌های اصلی این طرح ملی است و احداث ۸۶ هزار واحد مسکونی برای استان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: هم‌اکنون ساخت ۳۶ هزار واحد مسکونی در شهر قم در حال اجراست و نخستین سری از واحدهای ویلایی و حیاط‌دار در مناطقی همچون قنوات، کهک و طایقان تا پایان امسال به متقاضیان تحویل خواهد شد.

مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا در قم

سامری در بخش دیگری از سخنان خود به معضل زیست‌محیطی قم پرداخت و تصریح کرد: منطقه سراجه با وسعت ۳۲ هزار هکتار به عنوان کانون فوق بحرانی ریزگردها شناسایی شده است.

وی افزود: طرح مهار این کانون با همکاری اداره‌کل محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت نفت و مدیریت بحران کشور در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، برای اجرای کامل این طرح طی سه سال آینده به ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و با تکمیل آن بخش قابل توجهی از مشکلات زیست‌محیطی استان برطرف خواهد شد.