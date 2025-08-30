شهرک کشاورزی میاندورود نیازمند تقویت سیستم برق رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی بعد از ظهر شنبه در حاشیه دیدار استاندار با کشاورز میاندرودی با اشاره به مشکلات زیرساختی این شهرستان در حوزه برق، نیاز به تقویت سیستم برقرسانی برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در شهرک صنعتی فرآوردههای کشاورزی را ضروری دانست.
فرماندار میاندورود، مشکلات زیرساختی برق در شهرک صنعتی فرآوردههای کشاورزی این شهرستان را مطرح کرد و خواستار تقویت برق منطقه با احداث پست ۶۳/۲۰ شد.
وی تأکید کرد: برای استقرار شرکتها و توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در این منطقه، تقویت سیستم برقرسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
استاندار مازندران در این دیدار با استقبال از پیشنهادات و مشکلات مطرحشده، گفت: اتاق من به روی همه شهروندان مازندرانی باز است و پذیرای تمامی ایدهها و نقدهای سازنده هستیم.
مهدی یونسی همچنین افزود: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کشور به زودی از این شهرک بازدید خواهد کرد تا مشکلات زیرساختی رفع شود و در راستای توسعه بیشتر اقداماتی صورت گیرد.
