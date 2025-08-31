به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین الهی‌نژاد، معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، امروز شنبه هشتم شهریور در مراسم افتتاح مدرسه دوم «حکمرانی زمینه‌ساز» ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع و میلاد امام صادق علیه‌السلام، به تبیین اهمیت و نوآوری بحث حکمرانی زمینه‌ساز پرداخت و آن را یکی از موضوعات جدید و حیاتی در عرصه حکمرانی اسلامی دانست که تنها دهه‌ای از عمر آن می‌گذرد.

وی با اشاره به ضرورت سه مرحله اصلی برای شکل‌گیری این دانش، گفت: اولین مرحله، ایجاد ادبیات و زبان مشترک در میان پژوهشگران و اهل دانش است تا زمینه فهم و درک متقابل فراهم شود.

معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در مرحله دوم، دانش و تحقیقات لازم برای کشف مسائل مربوط به حکمرانی زمینه‌ساز شکل می‌گیرد و در نهایت مرحله سوم به حل مسائل و چالش‌های این حوزه اختصاص دارد.

الهی‌نژاد افزود: با توجه به نوظهور بودن این حوزه، لازم است ابتدا بحث و گفت‌وگوهای علمی گسترده‌ای انجام شود تا ادبیات دانش مربوط به حکمرانی زمینه‌ساز به‌طور کامل شکل گیرد.

وی در ادامه به فعالیت‌های انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ مدرسه اول با همکاری دبیرخانه سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار برگزار شد که در آن ۱۳ ارائه علمی ارائه و به ۱۳ مقاله تخصصی تبدیل شد. مجموعاً ۶۰۰ صفحه تولید محتوای علمی در قالب مقالات منتشر شده که در قالب دو جلد مجموعه مقالات در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید.

معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه ادبیات دانش این حوزه هنوز کامل شکل نگرفته، مدرسه دوم حکمرانی زمینه‌ساز با همکاری دوباره دبیرخانه توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار برگزار می‌شود. در این دوره ۱۹ ارائه علمی توسط اساتید برجسته ارائه خواهد شد که به تولید ۱۹ مقاله تخصصی منجر خواهد شد و برآورد ما این است که حدود ۸۰۰ صفحه محتوای علمی تولید شود که در قالب دو جلد کتاب منتشر خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود، از حمایت‌ها و همراهی‌های نهادهای مختلف از جمله تولیت مسجد مقدس جمکران، ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دبیرخانه سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار و پژوهشکده مهدویت قدردانی کرد و گفت: مدرسه حکمرانی زمینه‌ساز ۲، نقطه آغازی برای گفتمان‌های جدید و عمیق‌تر در حوزه حکمرانی اسلامی و مهدویت خواهد بود.