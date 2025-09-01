به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ یاوران حضرت ولیعصر (عج) دقایقی قبل و در شامگاه دوشنبه عمرمان با آغاز امامت امام زمان (عج) با حضور گسترده زائران و عاشقان مهدوی در صحن جامع امام مهدی (عج) مسجد مقدس جمکران آغاز شد.
این آیین معنوی که با شعار «ای لشکر صاحبالزمان، آماده باش آماده باش» برپا شده است، میزبان جمع کثیری از زائران و خانوادههاست که برای تجدید بیعت با امام عصر (عج) در این مکان مقدس گرد هم آمدهاند.
در این مراسم، جمعی از اساتید برجسته حوزه و فعالان فرهنگی و مذهبی از جمله استاد محمدرضا عابدینیا، حامد سلطانی، سیدرضا نریمانی، محمد اسداللهی، سید حمیدرضا برقعی، حسین یکتا و سیدجواد حسینی به سخنرانی، شعرخوانی و اجرای برنامههای ویژه میپردازند.
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، اجتماع بزرگ یاوران حضرت ولیعصر (عج) از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شده و تا ساعاتی دیگر ادامه خواهد داشت.
در این مدت، بخشهای متنوع فرهنگی و عبادی با محوریت تقویت فرهنگ انتظار و زمینهسازی برای ظهور حضرت حجت (عج) در دستور کار قرار دارد.
این اجتماع به همت آستان مقدس مسجد جمکران و با همکاری نهادهای فرهنگی و مردمی برگزار میشود.
