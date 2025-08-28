  1. دین و اندیشه
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

نقش حکمرانی زمینه ساز ظهور در امنیت ملی بررسی می شود

نشست علمی حکمرانی زمینه‌ساز و امنیت‌ملی به همت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی حکمرانی زمینه‌ساز و امنیت‌ملی به همت «پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» و با مشارکت «ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» و دیگر مراکز همکار با حضور اساتید و صاحب‌نظران برجسته هشتمین مدرسه حکمرانی اسلامی با عنوان مدرسه حکمرانی زمینه ساز ۲ برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام نجف لک‌زایی به ارائه موضوع می‌پردازد و دبیری علمی جلسه را حجت الاسلام محمد شهبازیان برعهده دارد.

این نشست روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در سالن شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در قم، شهرک پردیسان، انتهای خیابان دانشگاه برگزار خواهد شد. همچنین نشست به صورت غیر حضوری و از طریق لینک https://dte.bz/hkm قابل پیگیری است.

سیده فاطمه سادات کیایی

