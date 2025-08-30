۲۲۰ میلیارد تومان پروژه در گلپایگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی بعدازظهر شنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان گلپایگان به مناسبت هفته دولت با تبریک این ایام به مردم شهرستان، گفت: امسال ۳۳ پروژه در حوزه‌های مختلف از جمله راه، آب، برق، فضاهای ورزشی، زیرساختی و کشاورزی با اعتباری بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح یا آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: در بخش کشاورزی، توسعه گلخانه‌ها و استفاده بهینه از آب و انرژی در دستور کار قرار دارد و چندین پروژه در این زمینه به بهره‌برداری رسیده است. همچنین اجرای پروژه‌های ورزشی با هدف افزایش سرانه فضاهای ورزشی و ارتقای نشاط اجتماعی از جمله اقدامات انجام‌شده در هفته دولت بوده است.

درویشی با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای ارائه خدمات، گفت‌وگو با مردم و شنیدن مطالبات آنان است، خاطرنشان کرد: مسئولان باید از این فرصت برای بازنگری در شیوه خدمت‌رسانی و تلاش برای رفع مشکلات استفاده کنند.

وی یکی از اهداف اصلی دولت را تقویت انسجام و همبستگی ملی عنوان کرد و افزود: رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه نشان داد که وحدت مردم بهترین پاسخ به تهدیدات دشمن است، از این رو باید با هرگونه عاملی که این همبستگی را خدشه‌دار می‌کند مقابله کرد.

معاون سیاسی استاندار اصفهان تأکید کرد: دولت در عین حال که بر تقویت وحدت ملی پایبند است، پذیرش همه سلیقه‌ها، افکار و انتقادها را نیز ضروری می‌داند؛ چرا که آزادی بیان و گفت‌وگو میان دیدگاه‌های مختلف، خود عامل تحکیم همبستگی اجتماعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست مردم و مسئولان گلپایگان برای ارتقای این شهرستان به فرمانداری ویژه اشاره کرد و گفت: تغییرات در تقسیمات کشوری نیازمند بررسی کارشناسی و رعایت شاخص‌ها و ضوابط تعیین‌شده است و طرح‌های دارای قابلیت، حتماً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

درویشی با اشاره به نقش رسانه‌ها، عنوان کرد: رسانه‌ها به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی وظیفه دارند صدای مردم را به مسئولان برسانند و مسئولان نیز موظف‌اند زمینه فعالیت این قشر را فراهم کنند و انتقادهای آنان را با انصاف و رعایت اصول حرفه‌ای بپذیرند.

وی همچنین بر سیاست تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: مدیریت استان صددرصد موافق تفویض اختیار به مدیران شهرستانی در چارچوب قوانین است تا کارها سریع‌تر انجام شود و مردم برای امور جزئی مجبور به مراجعه به مرکز استان یا کشور نباشند.