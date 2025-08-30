افتتاح ۱۰۰۰ میلیارد ریال طرح عمرانی و خدماتی در سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه رضا شهیدیان در آئین بهره برداری از طرحهای هفته دولت سیریک بیان کرد: این طرحها شامل افتتاح پروژه پرورش ماهی در قفس، توسط بخش خصوصی فرزانه زارعی، طرح هادی روستای سرارو، زیرساختهای گردش پارک ساحلی گروگ، آسفالت معابر قسمتی از محله قلمین شهر گروگ و روشنایی بلوار ورودی شهر سیریک بوده است.
وی با بیان اینکه، این پروژهها به همت شهرداری سیریک و شهر گروگ، نوسازی مدارس، ورزش و جوانان سیریک و بنیاد مسکن این شهرستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، تصریح کرد: افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای کردر، مدرسه سه کلاسه بصره، طرح هادی روستای هرنگان بریزگ، زمین چمن مصنوعی روستای گدو پایین، زمین چمن مصنوعی روستای گزابزین، پارک روستای گزپیر و افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای گونمردی، که با هزینه ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: هفته دولت همواره منشأ خیر و برکت برای شهرستان سیریک بوده و طی چند روز گذشته نیز شاهد بهرهبرداری بسیاری از طرحهای خدماتی و عمرانی در سطح شهرستان بودیم و امیدواریم در دولت وفاق ملی در آینده شاهد آثار استفاده از این طرحها در زندگی مردم بوده باشیم.
نظر شما