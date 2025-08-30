به گزارش خبرنگار مهر، یوسف افشارنیا بعد از ظهر شنبه در دیدار با اعضای دبیرخانه جشنواره ملی فیروزهکست با اشاره به نقش پادکست به عنوان رسانهای جدید در ترویج و تبیین مفاهیم گوناگون از جمله گردشگری، اظهار کرد: با توجه به کیفیت آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی دانشجویی فیروزهکست، آمادگی آن را داریم که آثار فاخر و برتر این رویداد را در رسانه ملی منتشر نمائیم.
وی افزود: این امر میتواند پیش از برگزاری آئین اختتامیه و یا پس از آن انجام شود و صداوسیمای اصفهان از انتشار هر تعداد از آثار جشنواره فیروزهکست حمایت میکند.
در این دیدار، ضمن بررسی ابعاد برگزاری این جشنواره و ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه آن، بر نقش رسانه ملی در ترویج رویدادهای دانشجویی تأکید و از همکاریهای صداوسیمای اصفهان در پوشش اخبار جشنواره فیروزهکست تقدیر شد.
اعضای دبیرخانه جشنواره فیروزهکست نیز ضمن تقدیر از حمایت رسانه ملی از تولیدکنندگان پادکستهای گردشگری، خواستار تداوم همکاری صداوسیما در پوشش اخبار این رویداد ملی شدند.
نظر شما