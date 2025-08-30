صدور کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش اطاله دادرسی دردستور کار قضات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان بعد از ظهر شنبه در آئین معارفه معاون خود و رئیس دادسرای انقلاب اصفهان اظهار کرد: صدور کیفر خواست شفاهی باعث تسریع در رسیدگی‌ها خواهد شد و استفاده از این ظرفیت می‌تواند در رفع اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی در کمترین زمان ممکن مؤثر باشد.

وی بیان کرد: همواره کاهش صدور قرار بازداشت موقت مورد تاکید قرار گرفته، لذا همکاران قضائی باید در موارد ضروری و الزامی با مستندات قانونی کافی، اقدام به صدور قرار تأمین کنند وپرونده های واجد قرارهای بازداشت موقت هم باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند و نباید زندانی بیش از اندازه در بازداشت موقت باشد.

دادستان اصفهان عنوان کرد: عرصه دادستانی جایگاه مهم و حساس است که به تبع آن حوزه دادسرای انقلاب هم یک جایگاه حساس بوده و موضوع در سند تحول قضائی هم چندین بار مورد تاکید قرار گرفته است و این نشان می‌دهد که مباحث مرتبط با دادسرای انقلاب به ویژه رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر یک بحث بسیار جدی بوده و رسیدگی به آنان نوعی مطالبه عامه مردم است.

موسویان خطاب به قضات دادسرای انقلاب گفت: حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری یکی از مسائل اصلی و جز سیاست‌های کلان قوه قضائیه است و برای رسیدن به این اهداف باید قضات از ظرفیت کمیسیون عفو و همچنین استفاده از ارفاقات قانونی به موجب قانون استفاده کنند.

در ادامه بخشی معاون سابق دادستان و رئیس دادسرای انقلاب اصفهان ضمن ارائه گزارش عملکرد خود و قدردانی از همه همکاران در دادسرای انقلاب اصفهان اظهار کرد: از حمایت‌های فراوان دادستان محترم مرکز استان تقدیر و تشکر می‌کنم که در این راستا بسیار به ما کمک کردند.

گفتنی است در پایان این مراسم که معاونین و قضات دادسرای انقلاب اصفهان حضور داشتند از زحمات و تلاش‌های سعید بخشی معاون سابق دادستانی در امور دادسرای انقلاب اصفهان تقدیر و امید رضایی به عنوان معاون دادستان اصفهان و رئیس دادسرای انقلاب اصفهان اصفهان معرفی گردید.

