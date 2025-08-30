  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

صدور کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش اطاله دادرسی دردستور کار قضات باشد

اصفهان – دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: صدور کیفر خواست شفاهی در راستای کاهش اطاله دادرسی در دستور کار قضات قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان بعد از ظهر شنبه در آئین معارفه معاون خود و رئیس دادسرای انقلاب اصفهان اظهار کرد: صدور کیفر خواست شفاهی باعث تسریع در رسیدگی‌ها خواهد شد و استفاده از این ظرفیت می‌تواند در رفع اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی در کمترین زمان ممکن مؤثر باشد.

وی بیان کرد: همواره کاهش صدور قرار بازداشت موقت مورد تاکید قرار گرفته، لذا همکاران قضائی باید در موارد ضروری و الزامی با مستندات قانونی کافی، اقدام به صدور قرار تأمین کنند وپرونده های واجد قرارهای بازداشت موقت هم باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند و نباید زندانی بیش از اندازه در بازداشت موقت باشد.

دادستان اصفهان عنوان کرد: عرصه دادستانی جایگاه مهم و حساس است که به تبع آن حوزه دادسرای انقلاب هم یک جایگاه حساس بوده و موضوع در سند تحول قضائی هم چندین بار مورد تاکید قرار گرفته است و این نشان می‌دهد که مباحث مرتبط با دادسرای انقلاب به ویژه رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر یک بحث بسیار جدی بوده و رسیدگی به آنان نوعی مطالبه عامه مردم است.

موسویان خطاب به قضات دادسرای انقلاب گفت: حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری یکی از مسائل اصلی و جز سیاست‌های کلان قوه قضائیه است و برای رسیدن به این اهداف باید قضات از ظرفیت کمیسیون عفو و همچنین استفاده از ارفاقات قانونی به موجب قانون استفاده کنند.

در ادامه بخشی معاون سابق دادستان و رئیس دادسرای انقلاب اصفهان ضمن ارائه گزارش عملکرد خود و قدردانی از همه همکاران در دادسرای انقلاب اصفهان اظهار کرد: از حمایت‌های فراوان دادستان محترم مرکز استان تقدیر و تشکر می‌کنم که در این راستا بسیار به ما کمک کردند.

گفتنی است در پایان این مراسم که معاونین و قضات دادسرای انقلاب اصفهان حضور داشتند از زحمات و تلاش‌های سعید بخشی معاون سابق دادستانی در امور دادسرای انقلاب اصفهان تقدیر و امید رضایی به عنوان معاون دادستان اصفهان و رئیس دادسرای انقلاب اصفهان اصفهان معرفی گردید.

