افتتاح ۷۶ پروژه کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران عصر شنبه در آئین افتتاح طرح‌های کشاورزی گفت: در شرایط دشوار و خاص امروز کشور، کشاورزان مازندران با تلاش جهادی نقش بی‌بدیل خود را در تأمین امنیت غذایی ایفا کرده‌اند و هیچ‌گاه در این مسیر کوتاهی نکرده‌اند.

وی افزود: بیش از ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان امسال به زیر کشت برنج رفته است. مازندران در تولید برنج، مرکبات و مرغ آماده طبخ رتبه نخست کشور را دارد و نقش مهمی در تأمین امنیت پروتئین برای پایتخت ایفا می‌کند. شهرستان آمل نیز در این زمینه جایگاه محوری دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: اولویت امروز بخش کشاورزی استان گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن و دانش‌بنیان است. باید تعداد واحدهای مرتبط در صنایع بالادستی و پایین‌دستی افزایش یابد تا ارزش افزوده تولیدات ارتقا یابد. مازندران نباید صرفاً خام‌فروش محصولات باشد، بلکه باید با رویکرد علمی و دانش‌محور منافع بیشتری برای کشاورزان ایجاد شود.

مؤمنی با اشاره به ظرفیت‌های تعاونی‌های روستایی و صندوق حمایت از بخش کشاورزی تأکید کرد: این نهادها باید پشتوانه اصلی تشکل‌های کشاورزی باشند تا مسیر توسعه پایدار با محوریت کشاورزان ادامه یابد.