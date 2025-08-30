ادارات گناوه رضایتمندی مردم را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در دیدار با فرمانده و کارکنان سپاه و بسیج این شهرستان که به مناسبت گرامی داشت هفته دولت برگزار شد، افزود: در اغلب جلسات به تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان تاکید کردم که رضایتمندی مردم را در سرلوحه کاری خود قرار دهید.

فرماندار گناوه گفت: مردم لایق بهترین و شایسته‌ترین خدمات هستند و دستگاه‌های اجرایی موظفند با احترام و عزت پاسخگوی خواسته و مطالبات آنها باشند.

وی بیان کرد: مردم مقاوم و نستوه ایران اسلامی، همواره از نظام، انقلاب و رهبری حمایت و پشتیبانی کردند و این مهم را در عمل بارها به اثبات رساندند.

وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: در سناریوی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که دشمن صهیونیستی با همدستی آمریکا علیه نظام طراحی کرده بود، همه اهداف و نقشه‌های شوم آنها با فرماندهی رهبر معظم انقلاب و مقاومت، اتحاد و انسجام مردم‌، نقش بر آب و برملا شد.

فرماندار گناوه با قدردانی از زحمات و تلاش‌های سپاه و بسیج شهرستان در عرصه‌های مختلف نظامی و اقتدار، اظهار کرد: همه ملت باید قدردان زحمات و تلاش‌های ماندگار این نهاد ارزشمند باشند.

وی از حضور فرمانده و کارکنان سپاه و بسیج در این نشست قدردانی کرد و افزود: مجموعه فرمانداری آماده هرگونه همکاری در اجرای برنامه‌های سپاه شهرستان است.