فرماندار گناوه: مطالبات جامعه کارگری شهرستان رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشستی باحضور نمایندگان کارگران شهرستان به مناسبت هفته کار و کارگر اظهار کرد: کارگران موتور محرک اقتصاد ملی و پیشتازان عرصه تولید هستند که با تلاش و همت مضاعف خود ، نقش اساسی و تعیین کننده در تحقق اهداف رونق اقتصادی و استمرار تولید و پویایی بازار کار با محوریت شعار سال دارند.

فرماندار گناوه بیان کرد: مسئولان مرتبط در شهرستان خود را موظف به حمایت از حقوق کارگران، رفع موانع تولید و تلاش برای ایجاد محیطی امن، پویا و پر از امید برای فعالیت اقتصادی این قشر ارزشمند می‌دانند.

وی از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان خواست بمنظور رسیدگی و حل مسایل و مشکلات جامعه هدف تأثیرگذار، جلسات تخصصی کمیسیون کارگری در یک بازه زمانی هر دو هفته یکبار باحضور نمایندگان کارگران و دستگاههای مرتبط برگزار شود.

وی تاکید کرد : در این برهه حساس، همگرایی و همدلی میان تمامی اقشار جامعه، و به ویژه همت مضاعف کارگران در حفظ و ارتقای سطح تولید، می‌تواند پشتوانه‌ای قدرتمند برای عبور از هرگونه تهدید و پیشبرد اهداف توسعه‌ای باشد.

حضور مردم سناریوی دشمن در جنگ ۴۰ روزه را نقش برآب کرد

فرماندار گناوه به علل و عوامل خنثی شدن نقشه های دشمن صهیونی ، آمریکایی در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اشاره کرد و گفت: در این جنگ اگرچه انسان های بزرگی همچون قاید امت امام خامنه ای و سرداران بزرگ شهید شدند، اما با اتحاد و همدلی و میدان داری ملت و دفاع جانانه نیروهای مسلح, سناریوی دشمن متجاوزگر صهیونی، آمریکایی خنثی و نقش بر آب شد.

اسفندیاری با بیان اینکه دولت با تمام توان درحال خدمات رسانی به مردم است،افزود: در جریان شرایط ویژه کنونی کشور ، دولت با تکیه بر هماهنگی میان دستگاه‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، درحال خدمات رسانی است و تلاش نموده خللی در تأمین نیازهای اساسی مردم ایجاد نشود.

فرماندار گناوه ، نقش نمایندگان کارگران را در شرایط کنونی حساس دانست و از آنها خواست با روشنگری و آگاهی بخش به جامعه هدف خود ، نقشه ها و دسیسه های دشمن را که بر روی آن برنامه ریزی و درصدد القای آن در جامعه است، خنثی کنند.