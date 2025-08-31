به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست با فرمانده سپاه امام علی (ع) شهرستان و تکریم و معارفه فرمانده حوزه بسیج مقاومت ادارات بر نقش سپاه و بسیج در دفاع و پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی تاکید کرد و گفت: همکاری و تعامل سازنده سپاه با دستگاه‌های دولتی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان داشته است.

فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر تقویت روحیه خدمتگزاری و تعامل با ادارات، نقش بسیج ادارات را در پیگیری اهداف و همبستگی اجتماعی بسیار مهم دانست.

سرهنگ حیدری فرمانده ناحیه سپاه امام علی (ع) شهرستان نیز، ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزنده و پیگیری‌های مستمر و میدانی فرماندار شهرستان، از زحمات همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دولت در شهرستان تشکر کرد.

در پایان این نشست از زحمات «هادی پیراسته» در طول دوره تصدی مسئولیت تقدیر و «رضا ریاحی» بعنوان فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان معرفی شد.