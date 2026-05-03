فرماندار گناوه: معلمان نقش مهمی در اتحاد و وفاق ملی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح یکشنبه در مراسم غبارروبی گلزار شهدای گناوه بمناسبت هفته بزگداشت مقام معلم افزود: معلم جایگاه ویژه ای در دین مبین اسلام دارد و نقش آن در جامعه، همانند نقش انبیا بسیار حساس و مهم است.
فرماندار گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بخصوص شهدای فرهنگی و دانش آموز شهرستان گناوه افزود: شهدای والامقام با فداکاری و از خودگذشتگی خود، نهتنها امنیت و استقلال کشور را تضمین کردند، بلکه با رفتار و منش خود، الگوهای ارزشمندی برای نسلهای آینده به جا گذاشتند.
وی اظهارداشت: رهبر شهید انقلاب، عمر شریف خودرا با تمام وجود به همراه خانواده سال های سال فدای کشور کرد و شهادتش موجب تحکیم وحدت در بین مردم شده است.
دولت با تمام توان درحال خدمت به مردم است
اسفندیاری بیان کرد: دولت چهاردهم با تمام وجود در اختیار نظام و مردم است و تمام سعی و تلاش خودرا برای خدمات رسانی به مردم بکار بسته است.
فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: در این مکان مقدس عهد می بندیم که در راه آرمان های انقلاب و رهبر جوان محکم و استوار خواهیم ایستاد.
وی با قدردانی از تلاشهای فرهنگیان شهرستان ، ابراز امیدواری کرد که با تداوم روحیه همدلی، انسجام و اتکا به ظرفیتهای علمی و فرهنگی، مسیر پیشرفت و تعالی کشور منجمله شهرستان را با شتابی فزاینده ادامه دهیم.
