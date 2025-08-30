محمدصادق رضاقلی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورود دام‌های گوشتی به گاوداری‌های شیروان به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است و در هر مرحله، بسته به نوع دام، تعدادی گوساله یا گاو به واحدها اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این فرایند به‌صورت تدریجی ادامه خواهد داشت، افزود: در مراحل ابتدایی، در هر بار انتقال حدود ۲۰ تا ۳۰ گوساله یا حدود ۱۰ رأس گاو وارد می‌شود و به مرور زمان ظرفیت تکمیل خواهد شد.

رییس جهاد کشاورزی شیروان بیان کرد: در حال حاضر با زیرساخت‌های موجود ظرفیت انتقال ۲۰۰۰ رأس گاو شیری و تولید ۵۰ تن شیر وجود دارد اما برای استفاده از ظرفیت کامل گاوداری برخی مشکلات زیرساختی مانند تأمین آب هنوز مرتفع نشده که در حال پیگیری است تا زمینه افزایش تعداد دام‌ها فراهم شود.

رضا قلی‌زاده ادامه داد: با تکمیل زیرساخت‌ها و جذب نیروی کار، در آینده نزدیک تعداد دام‌های وارد شده به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود ظرفیت گاوداری‌ها به‌صورت کامل فعال شود.

وی گفت: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی این است که روند توسعه واحدهای دامپروری شهرستان با کمترین وقفه پیش برود و سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه برسد.